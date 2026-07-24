L’Orchestra Giovanile della Magna Grecia fa sentire la straordinaria 'Energia delle note'



Sabato 25 luglio alle 20.30, Relais Histò – San Pietro sul Mar Piccolo. Musiche di Sibelius e Dvorak, dirette dal Maestro Roberto Gianola nel quarto appuntamento con il Magna Grecia Festival. Rassegna a cura dell’Orchestra ICO Magna Grecia, con il patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC (Ministero della cultura). «I nostri ragazzi, testimonial del nostro territorio in Italia e all’estero», dichiara Piero Romano, direttore artistico della rassegna





Sabato 25 luglio alle 20.30 al Relais Histò – San Pietro sul Mar Piccolo, “L’energia delle note”, programma musicale con le composizioni di Sibelius e Dvorak eseguite dall’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto diretta dal Maestro Roberto Gianola.





«Dirigere l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – dice il Maestro Roberto Gianola – è un’esperienza di grande soddisfazione; ho trovato un gruppo di ragazze e ragazzi molto talentuosi, giovani accomunati da entusiasmo, curiosità e da una sincera voglia di crescere: sono certo che molti di loro abbiano davanti un futuro ricco di soddisfazioni».





E, ancora, a proposito del progetto Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto. «Chi ha avuto la lungimiranza di creare questo ensemble – conclude Gianola – così spumeggiante sta offrendo un contributo prezioso alla crescita culturale del territorio e delle nuove generazioni: investire nei giovani significa investire nel futuro della musica e della cultura».





Dopo il concerto al Relais Histò, l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto terrà un tour toccando diverse località italiane. «Il tour che l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia affronterà a breve – ha dichiarato Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra ICO Magna Grecia – è un momento estremamente importante per la crescita dei nostri ragazzi, per creare un tassello importante che li faccia partecipi in un progetto più ampio, come può essere una città che vuole crescere, si rivolge al mondo con una comunità che pensa al futuro relazionandosi in modo costruttivo; ragazzi che studiano, si impegnano, danno un’immagine fortemente positiva al nostro territorio; sono stati e saranno nostri testimonial in giro per la Campania, la Toscana, il Lazio, ma anche all’estero in una successiva tappa in Albania a rappresentare l’Italia intera».





“L’energia delle note” è il quarto degli eventi all’interno del Magna Grecia Festival, rassegna con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, dopo il successo registrato con “Queen in symphony” (Mon Reve Resort), preceduto da altri sold out con “Symphonic Greatest Hits” (Yachting Club) e “Symphonic flamenco” (Relais Histò).





Il Magna Grecia Festival è una rassegna a cura dell’Orchestra ICO Magna Grecia, con il patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC, Ministero della cultura, finanziato con Risorse del Fondo di rotazione Coesione Italia 21-27 Puglia, e in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Itsmobilità, Ninfole Caffè, Baux Casa e Five Motors.





Prossimo appuntamento con il Magna Grecia Festival: “Trapunto di stelle – Omaggio a Domenico Modugno”, in programma martedì 28 luglio alle 20.30 allo Yachting Club.





Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia, Taranto via Giovinazzi 28 – Cell: 392.9199935; orchestramagnagrecia.it .