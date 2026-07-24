Sciamn: a Bari il Congresso Regionale dei Giovani Democratici di Puglia



Sabato 25 luglio, alle ore 10, presso la Federazione regionale del Partito Democratico, una nuova generazione si riunisce per costruire il futuro della Puglia.





BARI – Sabato 25 luglio, alle ore 10, presso la sede della Federazione regionale del Partito Democratico, in via Re David a Bari, si terrà il Congresso regionale dei Giovani Democratici di Puglia.





La mobilitazione congressuale porta il nome Sciamn, una parola che appartiene da sempre alla nostra terra e che oggi diventa un manifesto politico.





In Puglia sciamn significa "andiamo": un invito a mettersi in cammino, a partecipare, a costruire insieme. È il messaggio che i Giovani Democratici scelgono per affermare che il futuro non è qualcosa da inseguire altrove, ma può essere costruito proprio qui, nei luoghi in cui siamo nati e cresciuti.





Sciamn significa riscoprire le nostre radici e trasformarle in opportunità, lavoro dignitoso, diritti accessibili e possibilità concrete per le nuove generazioni. Significa credere che la Puglia possa tornare a essere una terra in cui scegliere di restare, partire o ritornare sia davvero una scelta libera e non una necessità.





Il Congresso sarà il cantiere politico di una generazione che vuole contrastare disuguaglianze, precarietà e rassegnazione, mettendo al centro idee, competenze e partecipazione. Un momento di confronto e di costruzione collettiva per immaginare una Puglia più giusta, inclusiva e capace di offrire prospettive ai suoi giovani.





Ai lavori congressuali prenderanno parte il segretario regionale del Partito Democratico della Puglia, Domenico De Santis, il presidente del Gruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, insieme ai consiglieri regionali del Partito Democratico, ai parlamentari pugliesi del PD e ai dirigenti del Partito Regionale a testimonianza della volontà di costruire un dialogo sempre più forte tra le nuove generazioni democratiche e il gruppo dirigente del partito, nel segno di una visione condivisa per il futuro della Puglia.





Sciamn. Andiamo. Insieme, per costruire il futuro, esattamente qui.





Appuntamento





Sabato 25 luglio 2026, ore 10

Federazione regionale del Partito Democratico

Via Re David, Bari