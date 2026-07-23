Matteo Coccioli conquista la laurea magistrale in Clarinetto con 110 e lode: un nuovo prestigioso traguardo al Conservatorio 'Tito Schipa' di Ceglie Messapica



CEGLIE MESSAPICA (BR) - Un altro importante successo arricchisce il percorso artistico del Maestro e Musicista Matteo Coccioli, che ha conseguito la Laurea Accademica di II Livello in Clarinetto Solistico presso il Conservatorio "Tito Schipa" di Ceglie Messapica, ottenendo il massimo dei voti: 110/110 con lode. Il diploma accademico di II livello rappresenta il più alto percorso di specializzazione nell'ambito AFAM, equivalente alla laurea magistrale. - Un altro importante successo arricchisce il percorso artistico del Maestro e Musicista Matteo Coccioli, che ha conseguito la Laurea Accademica di II Livello in Clarinetto Solistico presso il Conservatorio "Tito Schipa" di Ceglie Messapica, ottenendo il massimo dei voti: 110/110 con lode. Il diploma accademico di II livello rappresenta il più alto percorso di specializzazione nell'ambito AFAM, equivalente alla laurea magistrale.





Un risultato che testimonia il talento, la dedizione e la costanza di Matteo Coccioli, già distintosi in passato per il conseguimento della laurea di I livello con il massimo dei voti.





Determinante nel suo percorso di perfezionamento è stata la guida del Maestro Raffaele Bertolini, clarinettista di fama internazionale, che ha accompagnato Matteo Coccioli durante il biennio specialistico, contribuendo alla sua crescita artistica e interpretativa.





La laurea con lode rappresenta il coronamento di anni di studio intenso, approfondimento tecnico e ricerca musicale, confermando Matteo Coccioli tra i giovani clarinettisti più promettenti del panorama pugliese.





Questo prestigioso traguardo non costituisce un punto di arrivo, ma una nuova tappa verso ulteriori sfide professionali e artistiche, con l'obiettivo di continuare a valorizzare il clarinetto attraverso concerti, attività didattica e progetti musicali.





Al Maestro Matteo Coccioli giungono le congratulazioni per questo importante riconoscimento accademico, frutto di passione, sacrificio e amore per la musica, con l'augurio che questo successo possa essere l'inizio di una carriera sempre più ricca di soddisfazioni e prestigiosi riconoscimenti.