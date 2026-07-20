Miss Italia, a Gioia del Colle verrà eletta Miss Miluna Puglia

Terza finale regionale per il tour 2026 di Miss Italia. Domenica 26 luglio, alle ore 20.30, verrà eletta Miss Miluna Puglia, ovvero la bellezza preziosa e luminosa come lo storico partner di Miss Italia che rappresenterà la nostra regione in prefinale nazionale. Lo spettacolo andrà in scena in Piazza Plebiscito a Gioia del Colle, comune sull'altopiano delle Murge noto per il patrimonio storico-culturale e gastronomico.L'organizzazione è a cura della Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Gioia del Colle e con la preziosa collaborazione di Piero Mezzapesa e Alessio Milano.Madrina della serata, condotta dal presentatore e attore Christian Binetti, volto della trasmissione dedicata al contest di Patrizia Mirigliani in onda su Antenna Sud, sarà Katia Buchicchio, ovvero Miss Italia in carica. Ospiti la potente voce della cantante Elena Cappiello e la comicità in note del musicomico Antonello Vannucci, che vanta la partecipazione nel programma televisivo Zelig su Canale 5.Ad occuparsi dell'hair style delle concorrenti i saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Atelier Miss and Lady by Giulio Lovero, Linealactis, Cantine Capotorto, Barnaba macchine agricole, Caseificio Nettis, Confezioni Donvito, Ford Autotim, Confartigianato.