Miss Italia, Mariachiara Sfregola è Miss Miluna Puglia 2026



GIOIA DEL COLLE (BA) - È Mariachiara Sfregola la nuova Miss Miluna Puglia 2026. La 18enne di Barletta ha conquistato il titolo durante la terza finale regionale di Miss Italia, ospitata in piazza Plebiscito a Gioia del Colle. - È Mariachiara Sfregola la nuova Miss Miluna Puglia 2026. La 18enne di Barletta ha conquistato il titolo durante la terza finale regionale di Miss Italia, ospitata in piazza Plebiscito a Gioia del Colle.





Neodiplomata e prossima studentessa di Economia e marketing, la giovane vincitrice coltiva il sogno di diventare attrice. Grazie alla fascia ottenuta, Mariachiara Sfregola accede alle prefinali nazionali di Miss Italia.





A premiarla sono stati il sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo, il presidente della giuria Antonino Massara, comandante del 36° Stormo dell’Aeronautica Militare, l’agente di zona Miluna Onofrio Ricco e Vittorio Di Tardo dell’omonima gioielleria di Capurso.





L’appuntamento è stato organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Gioia del Colle e la collaborazione di Piero Mezzapesa e Alessio Milano.





La serata è stata condotta dal presentatore e attore Christian Binetti, volto della trasmissione dedicata al concorso di Patrizia Mirigliani in onda su Antenna Sud. Madrina dell’evento è stata Katia Buchicchio, Miss Italia in carica.





Sul palco si sono esibiti anche la cantante Elena Cappiello e il musicomico Antonello Vannucci, già protagonista del programma televisivo Zelig su Canale 5.





La preparazione delle acconciature delle concorrenti è stata affidata a Corniola Vito Parrucchiere di Gravina e Irsina e a Savio Hair Stylist di Andria per Framesi, azienda italiana specializzata nel settore professionale dell’hair beauty.