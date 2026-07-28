Il Festival del Belcanto prosegue a Turi tra Verdi e grandi voci



Il 1° agosto in scena “La Traviata” e il 3 agosto la consegna del Premio del Belcanto al soprano Rachele Stanisci





Il Festival del Belcanto prosegue con la sua XVI edizione, confermandosi un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale pugliese, dedicato alla valorizzazione della grande tradizione lirica italiana e alla promozione della cultura musicale sul territorio. Dopo il successo del primo appuntamento con i The Four Italian Tenors, la grande opera sarà in scena a Turi (Ba), il 1° agosto 2026 alle ore 21:00, nella suggestiva cornice dell’Atrio dell’Oratorio in Strada Mola, con “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Mentre a chiudere gli appuntamenti estivi sarà la consegna del Premio del Belcanto 2026 al soprano Rachele Stanisci il 3 agosto alle ore 21:00 in piazza Gonnelli.





Si riparte quindi con “La Traviata”, opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, tra le più amate e rappresentate al mondo. A dirigere l’orchestra del Taranto Opera Festival sarà nell’occasione il Maestro Ferdinando Redavid, mentre la regia è affidata a Luigi Travaglio.





Il cast vede protagonisti Laura Esposito nel ruolo di Violetta Valéry e Nico Franchini in quello di Alfredo Germont, affiancati da Cesare Kwon (Giorgio Germont), Marcella Diviggiano (Flora Bervoix), Nadia Spagnolo (Annina), Mauro Scalone (Gastone), Guo Yongchen (Barone Douphol), Mario Patella (Marchese d’Obigny) e Alessandro Arena (Dottor Grenvil). Completano il cast Giuseppe Lonigro (Domestico di Flora e Commissionario) e Francesco Torro (Giuseppe). In scena anche il Coro del Taranto Opera Festival in collaborazione con il Coro Tarenti Cantores, diretto da Tiziana Spagnoletta. Un allestimento intenso ed emozionante che condurrà il pubblico nella celebre storia d’amore tra Violetta e Alfredo, tra passione, sacrificio e destino.





Lunedì 3 agosto, infine, si terrà uno dei momenti più attesi della rassegna: la consegna del Premio del Belcanto 2026. Il riconoscimento, assegnato ogni anno a una personalità pugliese distintasi nel panorama lirico nazionale e internazionale, sarà conferito al soprano Rachele Stanisci, interprete di straordinaria eleganza e intensità, protagonista nei più prestigiosi teatri del mondo. La serata sarà arricchita da una sua esibizione dal vivo, offrendo al pubblico un’occasione unica per apprezzarne la voce e la sensibilità artistica.





Promosso da Chi È Di Scena con la direzione artistica di Ferdinando Redavid, realizzato con il contributo economico e il patrocinio del Comune di Turi e intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione della Regione Puglia, il Festival del Belcanto si conferma non solo come rassegna musicale di alto livello, ma anche come importante strumento di valorizzazione culturale e territoriale, capace di attrarre pubblico e promuovere l’identità artistica della Puglia.



