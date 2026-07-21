'JeansMusic Festival 2026', dal SIGNUM Saxophone Quartet al Barbiere di Siviglia e un omaggio a Tito Schipa: JeansMusic Festival porta la grande musica nel cuore del Salento



Dal 22 luglio al 23 agosto quindici appuntamenti ad ingresso libero tra Lecce, Nardò, Otranto, Corigliano d'Otranto e Santa Maria di Leuca.





Saranno le piazze storiche, i chiostri e i castelli del Salento ad accogliere dal 22 luglio al 23 agosto la sesta edizione del JeansMusic Festival - organizzato dall'Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce, con la direzione artistica del direttore d'orchestra, pianista e compositore Matthieu Mantanus – che porterà quindici appuntamenti ad ingresso libero tra Lecce, Nardò, Otranto, Corigliano d'Otranto e Santa Maria di Leuca, proponendo un viaggio musicale che attraversa generi, epoche e linguaggi diversi, confermando la vocazione della manifestazione a coniugare eccellenza artistica, accessibilità e valorizzazione del territorio.





Dalla lirica alla musica da camera, dal repertorio contemporaneo alle contaminazioni tra jazz, tango e musica sudamericana, il JeansMusic Festival riunisce nel Salento interpreti di primo piano della scena internazionale e giovani talenti emergenti. Tra i protagonisti spiccano il SIGNUM Saxophone Quartet (composto da Edoardo Zotti, Michal Knot, Jacopo Taddei e Alan Lužar), ensemble considerato tra i migliori al mondo, il sassofonista Jacopo Taddei, artista in residenza dell'edizione 2026, il clarinettista Fabrizio Meloni, storico primo clarinetto del Teatro alla Scala, il fisarmonicista Samuele Telari, protagonista delle principali stagioni concertistiche internazionali, la violinista, cantante e compositrice Vera Andrea Longo e il pianista Federico Primiceri. Completano il programma l'Orchestra Filarmonica di Lecce, impegnata nelle produzioni liriche e sinfoniche del Festival, i direttori Ernesto Colombo e Roberto Gianola, i solisti Hiroko Morita e Vitaliy Kovalchuk e un cast di giovani interpreti che daranno vita a nuove produzioni e riletture del grande repertorio operistico, in un dialogo costante tra tradizione e innovazione.





La sesta edizione del Festival segna anche un ulteriore passo nella sua crescita, vedendolo inserito tra i progetti finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura. Un riconoscimento che conferma il ruolo del JeansMusic Festival come uno dei principali appuntamenti musicali dell'estate pugliese grazie al suo impegno per la costruzione di un’identità riconoscibile, fondata sulla qualità artistica, sull'incontro tra grandi interpreti e giovani talenti e sulla valorizzazione dei luoghi simbolo del Salento. Ed è grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Lecce, Nardò, Otranto e Corigliano d'Otranto e al sostegno di CAROLI Hotels, main sponsor della manifestazione e curatore in primis delle date di Santa Maria di Leuca, che il Festival continua a promuovere la cultura come motore di crescita sociale, turistica ed economica del territorio.





I DETTAGLI





Jacopo Taddei artista in residenza - Elemento distintivo dell'edizione 2026 è la presenza del sassofonista Jacopo Taddei come artista in residenza. Considerato uno dei principali interpreti italiani della scena classica internazionale e definito "Sax Hero" dalla critica per una tecnica straordinaria unita a eleganza, sensibilità ed energia interpretativa. È membro del SIGNUM Saxophone Quartet, ensemble tra i più prestigiosi al mondo, con il quale svolge un'intensa attività concertistica internazionale. Attorno alla sua figura prende forma un vero e proprio percorso artistico che attraversa l'intero Festival. Il SIGNUM Saxophone Quartet sarà protagonista del programma American Dream, in scena domenica 2 agosto all'Atrio del Castello De' Monti di Corigliano d'Otranto e lunedì 3 agosto al Chiostro dei Carmelitani di Nardò, un viaggio musicale che racconta la nascita dell'identità sonora americana attraverso Purcell, Dvořák, Gershwin e Bernstein.

Il quartetto sarà inoltre protagonista di due appuntamenti esclusivi: giovedì 6 agosto a Villa La Meridiana – CAROLI Hotels di Santa Maria di Leuca insieme al fisarmonicista Samuele Telari, tra i più brillanti interpreti del suo strumento, e venerdì 7 agosto, nel Chiostro dell'ex Convento dei Teatini di Lecce, con Fabrizio Meloni, storico primo clarinetto del Teatro alla Scala, in un concerto che intreccia capolavori di Bernstein e Gershwin con la contemporaneità di Checkmate, composizione di Francesco Darmanin che sarà una Prima Assoluta Mondiale per il JeansMusic Festival dedicata proprio a Meloni e al SIGNUM Saxophone Quartet (ore 21, ingresso libero).

Grande attesa anche per Alto Ritmo, il progetto che vede protagonisti Jacopo Taddei e Samuele Telari, in programma il 4 agosto a Largo Porta Alfonsina a Otranto, il 5 agosto nel Chiostro dell'ex Convento degli Agostiniani di Lecce, e l’8 agosto nel Chiostro dei Carmelitani di Nardò. Un concerto travolgente che attraversa jazz, tango, musica sudamericana e repertorio del Novecento, alternando virtuosismo, improvvisazione e raffinatezza cameristica (ore 21, ingresso libero)

Debutto nazionale - Sarà la lirica, da sempre parte dell'identità culturale del Salento, ad aprire e chiudere il Festival. Il pubblico potrà riscoprire Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, in una versione agile e coinvolgente, pensata per trasformare piazze e cortili storici in piccoli teatri all'aperto, abbattendo le distanze tra palcoscenico e spettatori. La produzione debutterà il 25 luglio a Villa La Meridiana – CAROLI Hotels di Santa Maria di Leuca, per poi proseguire il 26 luglio al Fossato del Castello De' Monti di Corigliano d'Otranto, il 28 luglio al Fossato del Castello di Otranto e il 30 luglio in Piazza Cesare Battisti a Nardò. Sul palco l'Orchestra Filarmonica di Lecce, diretta dal M° Ernesto Colombo, accompagnerà un cast di giovani interpreti selezionati per dare nuova energia a uno dei capolavori assoluti dell'opera buffa italiana (ore 21, ingresso libero).

Il cast: Il conte d’Almaviva - tenore Federico Buttazzo, Don Bartolo - basso Giorgio Schipa, Rosina - soprano Giulia Maggio, Figaro - baritono Carlo Provenzano, Don Basilio - basso Antonio Stragapede, voce narrante - Rosangela Giurgola.

Giovani talenti e nuove produzioni - Il Festival conferma la propria vocazione alla valorizzazione dei giovani interpreti. Ad inaugurare la sesta edizione sarà "Tunnel", il nuovo progetto della violinista, cantante e compositrice Vera Andrea Longo, in programma il 22 luglio al Chiostro dei Carmelitani di Nardò. Un concerto originale che intreccia voce, violino, pianoforte, ukulele e percussioni africane in un racconto musicale intimo e contemporaneo, segnando il debutto del suo nuovo album (ore 21, ingresso libero).

Spazio anche al pianismo emergente con il recital del giovanissimo Federico Primiceri, in programma il 29 luglio al Chiostro dei Carmelitani di Nardò. Classe 2007, Primiceri è considerato una delle promesse più interessanti della nuova scuola pianistica italiana e proporrà un programma che metterà in luce maturità artistica, sensibilità interpretativa e brillante tecnica (ore 21, ingresso libero).

L’omaggio a Tito Schipa - JeansMusic Festival si concluderà domenica 23 agosto in Piazza Sant'Oronzo a Lecce con il grande Concerto lirico-sinfonico "Omaggio a Tito Schipa". Sul podio salirà il M° Roberto Gianola, alla guida dell'Orchestra Filarmonica di Lecce, con i solisti Hiroko Morita e Vitaliy Kovalchuk, per un emozionante omaggio al grande tenore leccese attraverso celebri arie d'opera, intensi duetti e le più amate canzoni della tradizione napoletana (ore 21, ingresso libero).

«La nostra idea è da sempre quella di portare la grande musica fuori dai teatri, trasformando le piazze in luoghi di incontro e condivisione. L'opera apre e chiude il Festival, ma tutto il cartellone è costruito come un dialogo tra tradizione, innovazione e grandi interpreti internazionali», spiega Matthieu Mantanus, direttore artistico.

“Un sincero ringraziamento è rivolto inoltre alle Amministrazioni comunali di Lecce, Nardò, Otranto e Corigliano d'Otranto, che hanno creduto nel progetto e hanno condiviso gli obiettivi del Festival, sostenendolo e riconoscendogli la capacità di coniugare eccellenza artistica, accessibilità della cultura, promozione e valorizzazione del territorio, considerando la cultura come motore di sviluppo sociale ed economico. Un ringraziamento doveroso va anche a CAROLI Hotels, main sponsor della manifestazione, che ci ha aiutato anche in tutta l’organizzazione delle date di Santa Maria di Leuca. La sesta edizione conferma il JeansMusic Festival come una realtà in costante crescita, capace di coinvolgere pubblici diversi e di proporre una programmazione che mette in dialogo tradizione e innovazione, artisti affermati e giovani talenti, musica colta e nuove forme espressive”, conclude Antonio Bene presidente Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce.





CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI IN ORDINE CROLOGICO.





● 22 luglio – Nardò, Chiostro dei Carmelitani, ore 21, – Tunnel – Vera Andrea Longo





● 25 luglio – Santa Maria di Leuca, Villa La Meridiana – CAROLI Hotels, ore 21, ingresso libero. – Il Barbiere di Siviglia





● 26 luglio – Corigliano d'Otranto, Fossato del Castello De' Monti, ore 21, ingresso libero. – Il Barbiere di Siviglia





● 28 luglio – Otranto, Fossato del Castello, ore 21, ingresso libero. – Il Barbiere di Siviglia





● 29 luglio – Nardò, Chiostro dei Carmelitani, ore 21, ingresso libero. – Recital pianistico di Federico Primiceri





● 30 luglio – Nardò, Piazza Cesare Battisti, ore 21, ingresso libero. – Il Barbiere di Siviglia





● 2 agosto – Corigliano d'Otranto, Atrio del Castello De' Monti, ore 21, ingresso libero. – American Dream – SIGNUM Saxophone Quartet





● 3 agosto – Nardò, Chiostro dei Carmelitani, ore 21, ingresso libero. – American Dream – SIGNUM Saxophone Quartet





● 4 agosto – Otranto, Largo Porta Alfonsina, ore 21, ingresso libero. – Alto Ritmo – Jacopo Taddei & Samuele Telari





● 5 agosto – Lecce, Chiostro ex Convento degli Agostiniani, ore 21, ingresso libero. – Alto Ritmo – Jacopo Taddei & Samuele Telari





● 6 agosto – Santa Maria di Leuca, Villa La Meridiana – CAROLI Hotels, ore 21, ingresso libero. – Samuele Telari feat. SIGNUM Saxophone Quartet





● 7 agosto – Lecce, Chiostro ex Convento dei Teatini, ore 21, ingresso libero. – Fabrizio Meloni feat. SIGNUM Saxophone Quartet





● 8 agosto – Nardò, Chiostro dei Carmelitani, ore 21, ingresso libero. – Alto Ritmo – Jacopo Taddei & Samuele Telari





● 23 agosto – Lecce, Piazza Sant'Oronzo, ore 21, ingresso libero. – Concerto lirico-sinfonico Omaggio a Tito Schipa









Ingresso libero



