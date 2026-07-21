Oria, giovedì 23 luglio presentazione del libro 'Un prezioso filo dorato' di Stefania D'Oria nel Giardino di San Francesco



ORIA (BR) - Giovedì 23 luglio 2026 alle ore 20.00, presso il Giardino S. Francesco a Oria (Via Sen. T. Martini), si svolgerà la presentazione ufficiale del libro “Un prezioso filo dorato”, di Stefania D’Oria, con le illustrazioni di Floriana Faranda, edito da Edizioni Esperidi. - Giovedì 23 luglio 2026 alle ore 20.00, presso il Giardino S. Francesco a Oria (Via Sen. T. Martini), si svolgerà la presentazione ufficiale del libro “Un prezioso filo dorato”, di Stefania D’Oria, con le illustrazioni di Floriana Faranda, edito da Edizioni Esperidi.





Introdurrà l’incontro Luca Carbone, presidente dell’ass. “Il Pozzo e l’Arancio”, a dialogare con l’autrice e l’illustratrice sarà Mina D’Alessano; letture a cura di Maddalena Trinchera, sarà presente l’editore Claudio Martino. L’evento, organizzato dall’ass. “Il Pozzo e l’Arancio”, è patrocinato dalla Città di Oria e dalla Parrocchia di S. Francesco d’Assisi. Info 338 452 2588 / 389 566 1849.





Il libro. Irene e Letizia sono cugine e amiche per la pelle, separate per la maggior parte dell’anno da mille chilometri di distanza. Durante le feste e soprattutto d’estate però, Irene, che abita in un delizioso borgo medievale al nord, passa giorni stupendi nella stupenda casa di campagna di Letizia, al sud. Entrambe amano gli animali e in particolare i gatti. Azzurra è la baby sitter di Irene e la sua vita sarà felicemente rivoluzionata dalle due bimbe e dai loro amici pelosi. Una storia di amicizia e legami profondi che supera lo spazio e il tempo aprendo le porte di un mondo fantastico! (Età di lettura: 8-11 anni).





L’autrice: Stefania D’Oria (nome di penna di Stefania Pomarico), salentina di origine, vive a Cittadella, in provincia di Padova, dove insegna Lettere presso il Liceo delle Scienze Umane. Nel tempo libero ama scrivere storie per ragazzi e, fra i temi che le stanno più a cuore, al primo posto c'è l'amicizia.





L’illustratrice: Floriana Faranda, nata a Venezia, vive e lavora come insegnante di sostegno a Treviso. L’illustrazione per l’infanzia è la sua passione da sempre, e questo è il suo primo lavoro per l’editoria.