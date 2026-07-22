Mondadori Store, due nuove librerie in Puglia: aperture a Molfetta e Taranto

BARI -rafforza la propria presenza in Puglia con l'apertura di due nuoviin gestione diretta. Il primo taglio del nastro è previsto, mentre il secondo appuntamento sarà

La nuova libreria di Molfetta sarà ospitata all'interno del Centro Commerciale Outlet Puglia Village e sarà l'unica libreria presente nella struttura. Il punto vendita avrà una superficie di 240 metri quadrati e proporrà un catalogo di oltre 13mila titoli.

A Taranto, invece, il nuovo Mondadori Bookstore aprirà nel Centro Commerciale Mongolfiera. La libreria si estenderà su circa 280 metri quadrati e metterà a disposizione dei clienti più di 15mila titoli.

Entrambi i punti vendita saranno dedicati alla lettura e all'incontro, con un'offerta che comprende narrativa, saggistica, libri locali e internazionali, dai grandi classici alle novità editoriali e ai bestseller.

«L'apertura di due nuove librerie in Puglia rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Mondadori Store e conferma la volontà di investire in un territorio per noi particolarmente importante, dove siamo già presenti con altri 47 negozi», ha dichiarato Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail. «Con i nuovi Bookstore di Molfetta e Taranto vogliamo offrire ai lettori spazi accoglienti e contemporanei, capaci di diventare presidi socio-culturali fondamentali delle rispettive comunità, valorizzando il libro come occasione di incontro, scoperta e condivisione».

Nei due store saranno presenti anche aree tematiche dedicate a diversi pubblici. We are Junior sarà pensata per i lettori più giovani, con libri illustrati e giochi didattici; Just Comics sarà dedicata a manga e fumetti, mentre My New Romance proporrà una selezione per gli appassionati del genere romance. L'offerta sarà completata da reparti di cartoleria, giocattoli, gadget e gift card.

I clienti potranno inoltre usufruire dei servizi online di Mondadori Store per verificare la disponibilità dei titoli, ordinare i libri, ritirarli in negozio o riceverli direttamente a casa.

Con le due nuove aperture, Mondadori Store porta a 49 i punti vendita presenti in Puglia, consolidando ulteriormente la propria rete sul territorio regionale.