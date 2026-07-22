Il Libro Possibile, seconda serata a Vieste tra solitudine, Gaza e cronaca nera

VIESTE - È dedicata ai grandi temi dell'attualità e della società la seconda serata della, in programma mercoledì 22 luglio a, in piazza Marina Piccola. Un calendario di incontri che spazia dalla psicoanalisi alla crisi delle relazioni, dalla guerra e dal diritto internazionale alla cronaca nera.

Grande attesa per la lectio magistralis di Massimo Recalcati, che presenterà il suo ultimo saggio La tentazione del muro (Feltrinelli). Lo psicoanalista e saggista rifletterà sui legami, sul desiderio e sulle nuove forme della fragilità, interrogandosi sulla possibilità di ricostruire relazioni in una società sempre più segnata dall'isolamento e dalla logica della prestazione. L'incontro sarà introdotto dalla direttrice artistica del festival, Rosella Santoro.

Il tema della solitudine sarà al centro anche dell'appuntamento con Salvo Noè, psicologo e psicoterapeuta, autore di Siamo soli? Come affrontare la solitudine nell'era della dipendenza da connessione (San Paolo Edizioni). L'autore analizzerà il paradosso di una società costantemente connessa ma attraversata da isolamento, ansia e fragilità nelle relazioni, proponendo strumenti per recuperare ascolto, fiducia e legami autentici. A presentarlo sarà il poeta e autore Francesco Cionfoli.

Spazio poi alla testimonianza di Annalisa Corrado, eurodeputata del Partito Democratico, ingegnera ed ecologista, che presenterà Le ragazze e il colibrì (People). Corrado racconterà anche la propria esperienza a bordo della Karma, imbarcazione della Global Sumud Flotilla, il convoglio civile internazionale partito nel 2025 con l'obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza e richiamare l'attenzione sul rispetto del diritto internazionale. L'incontro sarà presentato dal giornalista e video reporter di Fanpage.it Saverio Tommasi.

A chiudere la serata sarà il confronto "Raccontare il crimine nell'Italia di oggi", con la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan e il giornalista e scrittore Massimo Lugli, per decenni impegnato nella cronaca nera. Al centro del dialogo i casi più discussi dall'opinione pubblica, i rischi della spettacolarizzazione della cronaca e la responsabilità di raccontare fatti, vittime e indagini con rigore. A moderare sarà la giornalista e volto di Sky TG24 Valentina Bendicenti.

Nato nel 2002 a Castellana Grotte, Il Libro Possibile si svolge tradizionalmente a Polignano a Mare e dal 2021 ha esteso la propria programmazione anche a Vieste. Nel corso degli anni il festival ha ospitato numerose personalità della cultura italiana e internazionale, consolidandosi come uno degli appuntamenti culturali più importanti dell'estate pugliese.

La manifestazione è sostenuta dalla Regione Puglia, dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Vieste e dal Comune di Polignano a Mare. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale de Il Libro Possibile.