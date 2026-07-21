Oria Paratorneo dei Rioni 2026: Intervista a Federico Farina - Il video
ORIA (BR) - Lunedì 20 luglio 2026, nel Campo dei Padri Rogazionisti di Oria, abbiamo intervistato FEDERICO FARINA, Vicepresidente dell'Associazione Ex Aequo, in occasione dell'undicesima edizione del Paratorneo dei Rioni che si terrà domenica 26 luglio 2026.
Intervista a FEDERICO FARINA (Vicepresidente Associazione Ex Aequo). Intervista, riprese e montaggio video a cura di DANIELE MARTINI.
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