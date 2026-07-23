Salemme fa tappa a Giovinazzo con il tour celebrativo dei suoi 50 anni sul palco









Domenica 26 luglio al Levante Arena di Giovinazzo, andrà in scena lo spettacolo “E fuori nevica” di e con Vincenzo Salemme insieme ad Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, appuntamento che inaugura la stagione estiva 2026 dello spazio eventi immerso nella natura e situato a pochi passi dal mare, gestito dalla società Levante Entertainment.

La commedia composta nel 1994, scritta, diretta e interpretata dal celebre attore e autore (insieme ad Enzo Iacchetti), racconta la convivenza forzata di tre fratelli molto diversi tra loro, costretti a ritrovarsi sotto lo stesso tetto per rispettare le ultime volontà della madre. La storia mette in scena un uomo dalla sensibilità fragile e imprevedibile, un altro che cerca di costruirsi una vita stabile e un terzo che ha sempre evitato le responsabilità. Le domande che attraversano la vicenda — come conciliare affetti, lavoro, scelte personali e cura reciproca — alimentano una trama che alterna comicità e momenti di autentica tenerezza, mostrando quanto i legami familiari possano essere complicati, ma anche profondamente necessari.

Salemme maestro della comicità contemporanea, riporta in scena questo lavoro in un’occasione speciale: la celebrazione dei suoi primi cinquant’anni artistici, un traguardo che l’artista ha scelto di festeggiare nel modo che più gli appartiene, sul palcoscenico. E lo fa riprendendo proprio la commedia che, agli inizi, ha segnato l’avvio della sua fortunata produzione teatrale. Per questa nuova edizione, lo spettacolo torna con un cast rinnovato: accanto al protagonista, non ci sono più gli interpreti storici della prima versione, ma Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, che raccolgono il testimone dando nuova energia e ritmo alla commedia. È un vero e proprio ritorno alle origini, pensato per ricordare mezzo secolo di attività di uno degli artisti più amati del panorama nazionale. Un “cavallo di battaglia” che torna a vivere con freschezza, confermando la capacità dell’autore di coinvolgere il pubblico con la sua comicità immediata e con quella passione che continua a contraddistinguere il suo lungo percorso artistico.

“Ho deciso di rimettere in scena questa commedia dopo trent’anni dall’ultima volta – ha affermato Vincenzo Salemme -. Con un nuovo cast e una nuova regia. Quando Enzo Iacchetti mi chiese di scrivere una commedia per tre attori tra i quali lui stesso, accettai con entusiasmo di inventare una storia con al centro un protagonista dalla testa speciale. Un eroe imprevedibile come Cico, capace di vincere i pregiudizi e le ipocrisie del cosiddetto mondo normale. Cico, nella mia commedia, non ha una precisa patologia mentale, non sono un medico per potermi addentrare in tecnicismi psichiatrici. Cico è soltanto una persona con un equilibrio psicofisico molto molto particolare. É un unicum in un mondo di omologati. Ma, in tutti questi anni, è stato capace di arrivare al cuore di tutti quelli che hanno a cuore il disagio e la diversità dei fragili”.

I biglietti per gli spettacoli proposti da Levante Arena di Giovinazzo sono disponibili su Ticketone.









Levante Arena – lungomare Marina Italiana. – Giovinazzo (Ba)

Info: 351 055 1271

Inizio spettacolo: 21.00



