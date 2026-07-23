Antonio Ancona in concerto a Costa Merlata di Ostuni: il 2 agosto tra brani inediti e grandi classici



OSTUNI (BR) - Dopo il grande successo del concerto tenuto lo scorso anno nella Piazza di Carovigno, il cantautore carovignese Antonio Ancona, torna a esibirsi dal vivo con un nuovo appuntamento in programma domenica 2 agosto 2026, alle ore 21:30, in Piazza Mercato dei Fiori a Costa Merlata, marina di Ostuni (BR). - Dopo il grande successo del concerto tenuto lo scorso anno nella Piazza di Carovigno, il cantautore carovignese Antonio Ancona, torna a esibirsi dal vivo con un nuovo appuntamento in programma domenica 2 agosto 2026, alle ore 21:30, in Piazza Mercato dei Fiori a Costa Merlata, marina di Ostuni (BR).





L'evento è inserito nel cartellone dell'Estate Ostunese 2026 e rappresenta una nuova tappa del percorso artistico del giovane cantautore, che si dice entusiasta di poter presentare il suo nuovo progetto musicale nella suggestiva cornice di Ostuni.





Durante la serata, Antonio Ancona proporrà uno spettacolo che alternerà brani inediti e grandi classici della musica italiana e internazionale. Un viaggio tra generi e sonorità diverse, pensato per coinvolgere il pubblico di ogni età e far rivivere, attraverso la musica, emozioni e ricordi.





Ad accompagnarlo sul palco saranno il M° Teo Carlucci alle tastiere e al sax, il M° Nicolò Cisternino alla chitarra elettrica e il M° Giorgio Celestre alle percussioni.





Un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni e musica dal vivo, pronto a regalare al pubblico una serata all'insegna della qualità musicale e della condivisione.