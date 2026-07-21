'Oscar del Libro': Sigfrido Ranucci ospite della nona tappa a Francavilla Fontana



Il celebre giornalista d'inchiesta presenterà la sua serata giovedì 23 luglio 2026 in Piazza Giovanni XXIII alle ore 21:00. L'evento, diretto da Manila Gorio, è promosso dal Consiglio Regionale della Puglia e dal Comune





FRANCAVILLA FONTANA (BR) – Grande attesa a Francavilla Fontana per la nona tappa dell'Oscar del Libro, la prestigiosa rassegna culturale itinerante che continua a catalizzare l'attenzione del pubblico pugliese.





Ospite d'eccezione della serata sarà il celebre giornalista d'inchiesta e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci.





L'appuntamento è fissato per giovedì 23 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazza Giovanni XXIII, a partire dalle ore 21:00. La direzione artistica dell'evento è firmata dal volto radiotelevisivo Manila Gorio. Sotto la sua guida, la manifestazione si è consolidata come uno dei principali punti di riferimento per il dibattito culturale e letterario della regione, unendo grandi nomi della saggistica e del giornalismo nazionale al territorio pugliese.





L'iniziativa nasce da una virtuosa sinergia istituzionale: l'evento è infatti realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Francavilla Fontana ed è promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, che ne ha sposato il valore culturale e di promozione sociale.





Durante l'incontro, Sigfrido Ranucci condividerà con il pubblico riflessioni sul ruolo del giornalismo contemporaneo, sulla libertà di informazione e sui retroscena delle sue più importanti inchieste, offrendo un momento di profondo dibattito civile. L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.