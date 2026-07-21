Puglia Balloon Cup 2026, a Gravina la prima competizione internazionale di mongolfiere del Sud Italia

GRAVINA IN PUGLIA – Sarà Gravina in Puglia a ospitare, dal 24 al 29 agosto, la prima edizione della “Puglia Balloon Cup”, competizione aerostatica internazionale Open che porterà nel cuore della Puglia alcuni tra i migliori piloti italiani ed europei.

L'evento rientra nel programma di Puglia Regione Europea dello Sport 2026 ed è finanziato attraverso l'accordo di coesione Puglia POC 21-27, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. La manifestazione è sostenuta nell'ambito dei Grandi Eventi Sportivi promossi da Regione Puglia, AReT Pugliapromozione e dal brand #WeAreInPuglia, con l'obiettivo di valorizzare le aree interne regionali attraverso lo sport e il turismo esperienziale.

La manifestazione è promossa dal Consorzio Landing on South Italy – Mongolfiere al Sud Italia e organizzata dall'Aero Club “Nido delle Aquile” di Ceraso, con il patrocinio e il supporto del Comune di Gravina in Puglia e di Matera, Capitale Mediterranea del Dialogo e della Cultura 2026.

A caratterizzare la Puglia Balloon Cup sarà soprattutto la sua dimensione sportiva. Si tratta infatti di una competizione ufficiale, riconosciuta dalla Fédération Aéronautique Internationale (FAI) e dall'Aero Club d'Italia, che si svolgerà nel rispetto dei regolamenti internazionali della disciplina.

«La forza di questa iniziativa si articola su tre pilastri: la bellezza del nostro territorio e in particolare dell'Alta Murgia; il connubio su cui dobbiamo sempre più investire, sport e turismo, e l'unicità dell'esperienza», commenta il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

«Tutto questo rende la Puglia Balloon Cup una manifestazione unica che punta a offrire agli atleti e a tutti quelli che seguiranno la competizione un nuovo punto di osservazione sulla Puglia», aggiunge Decaro, sottolineando come le manifestazioni sportive siano ormai diventate importanti attrattori turistici.

«In questo caso il punto di vista è davvero nuovo. Perché la Puglia la guarderemo dall'alto in tutto il suo spettacolo suggestivo che il paesaggio dell'Alta Murgia e delle gravine sono in grado di offrire», prosegue il presidente della Regione, evidenziando le potenzialità del territorio compreso tra

Per sei giorni i piloti si confronteranno in prove di precisione e navigazione, sotto la supervisione di una giuria internazionale composta da direttori di gara, giudici FAI, scorer, target team e measurement team leader provenienti da diversi Paesi europei.

La competizione sarà aperta ai migliori piloti italiani e stranieri e rappresenterà un'importante occasione di confronto tecnico e sportivo, oltre che un'opportunità per promuovere il territorio pugliese all'interno della comunità internazionale dell'aerostatica.

L'obiettivo della Puglia Balloon Cup è duplice: da una parte promuovere la pratica sportiva e consolidare la presenza della Puglia nel calendario delle competizioni aerostatiche nazionali e internazionali; dall'altra valorizzare Gravina in Puglia, l'Alta Murgia e le aree interne come luoghi ideali per le attività aerostatiche sportive.

Le condizioni meteorologiche, gli ampi spazi disponibili per il volo libero e la particolare conformazione paesaggistica rendono infatti questo territorio particolarmente adatto a ospitare competizioni di alto livello.

L'iniziativa si inserisce nella strategia regionale dei Grandi Eventi Sportivi, che punta a favorire lo sviluppo dei territori più interni, intercettando nuovi flussi turistici e portando visitatori in aree che meritano maggiore visibilità.

L'esperienza internazionale dimostra come le competizioni aerostatiche possano trasformarsi in importanti strumenti di promozione territoriale. I campionati del mondo organizzati negli anni in Polonia e le manifestazioni ospitate in Lituania, Slovenia e Ungheria hanno contribuito a far conoscere queste destinazioni a migliaia di piloti, accompagnatori e appassionati provenienti da tutto il mondo.

La Puglia Balloon Cup nasce con la stessa ambizione: costruire, anno dopo anno, un appuntamento riconoscibile e destinato a crescere, fino a ospitare competizioni sempre più prestigiose. Un progetto che punta inoltre a mettere in rete istituzioni e comunità locali, con l'obiettivo di fare della Puglia una nuova destinazione di riferimento per gli sport dell'aria.

Per Gravina in Puglia, recentemente designata Capitale della Cultura di Puglia 2027, sarà un'ulteriore occasione per raccontare il territorio attraverso il linguaggio universale dello sport. Per la Regione Puglia, invece, la manifestazione rappresenterà un nuovo strumento di promozione e sviluppo turistico, offrendo ai visitatori e agli appassionati una prospettiva inedita sul paesaggio dell'Alta Murgia.