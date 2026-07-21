'La fisica della vita' nel Parco dei Missionari Comboniani per il Festival NAT- Nature Arts Technologies



Cavallino accoglie, per il settimo appuntamento della rassegna di Astràgali Teatro e dell’International Theatre Institute Italia, lo spettacolo della compagnia Teatro delle Forche. Mercoledì 22 luglio 2026, ore 21 Parco Missionari Comboniani, Via per Maglie Km 5 Cavallino





CAVALLINO (LE) - Arriva al settimo appuntamento mercoledì 22 luglio 2026, alle 21, nel Parco Missionari Comboniani di Cavallino, la seconda edizione del Festival NAT- Nature Arts Technologies/Non indifferente è la natura, curato e ideato da Astràgali Teatro e dall’International Theatre Institute Italia – UNESCO. Questa volta ad andare in scena è “La fisica della vita”, della compagnia Teatro delle Forche di Massafra, scritto da Francesco Agrusti, tra gli interpreti insieme a Chiara Petillo e Giancarlo Luce, che ne cura anche la regia, con disegno luci di Claudio Luce.





“La Fisica della Vita” è un’affascinante riflessione teatrale sulla complessità dell’universo e sul mistero dell’esistenza nel quale Francesco Agrusti, spinto dalla sua passione per la matematica, intreccia poesia e scienza per esplorare le leggi che regolano la vita, dalla meccanica quantistica alla termodinamica. Attraverso storie come quella del pettirosso, capace di orientarsi grazie al campo magnetico terrestre, ci si addentra nelle minuscole interazioni tra particelle in grado di generare meraviglie come la fotosintesi o il pensiero umano. Con un approccio che spazia da Galileo a Shakespeare, da Richard Feynman alla fisica quantistica, la narrazione celebra l’armonia nascosta tra inanimato e vivente, ricordando che siamo fatti della stessa sostanza delle stelle e dei sogni. Un viaggio emozionante, che invita a contemplare la bellezza e la fragilità della vita attraverso il prisma della scienza e della poesia.





Il Teatro delle Forche nasce a Massafra nel 1994, sotto la direzione artistica di Giancarlo Luce, con gli obiettivi di proporre occasioni di crescita sociale sul territorio pugliese nell'ambito dell'arte, della cultura, dell’educazione e della valorizzazione del territorio e contribuire allo sviluppo socio economico tramite il teatro e la promozione dei beni culturali e architettonici. Conta al suo attivo circa trenta allestimenti teatrali.





NAT- Nature Arts Technologies Festival è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC Puglia 2021-2027 - Linea d’intervento 06.02 “Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura nell’inclusione e innovazione sociale") e dal FSNV del Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2). La rassegna è organizzata con la collaborazione dell’International Theatre Institute Italia, del Museo Diffuso di Cavallino, della Riserva Naturale e Oasi WWF Le Cesine, del Comune di Cavallino e dei Missionari Comboniani di Cavallino.



