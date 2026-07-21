Sanità, Spina (FdI): «Chiesta audizione urgente sul futuro dell’ospedale di Bisceglie»

Un'audizione urgente in Commissione Sanità per fare chiarezza sul futuro dell'ospedale di Bisceglie. È la richiesta avanzata dalla consigliera regionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione Sanità, Tonia Spina, alla luce delle notizie e delle segnalazioni che ipotizzano un possibile ridimensionamento dei servizi del presidio ospedaliero.

«Non possiamo permettere che sul futuro dell'ospedale di Bisceglie prevalgano indiscrezioni e incertezze. È dovere della Regione chiarire immediatamente quale sia la programmazione per questo presidio strategico, punto di riferimento per l'intero territorio del Nord Barese», dichiara Spina.

Secondo la consigliera regionale, «l'eventuale depotenziamento di servizi essenziali avrebbe conseguenze pesanti sulla qualità dell'assistenza sanitaria, aumenterebbe la pressione sugli ospedali limitrofi e metterebbe a rischio il diritto alla salute di migliaia di cittadini».

Per questo, sottolinea Spina, è necessario conoscere «quali siano le intenzioni della Regione sia in merito al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sia rispetto all'iter per la realizzazione del futuro ospedale del Nord Barese».

La consigliera regionale di FdI ha chiesto di convocare in audizione l'assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia, il direttore generale della Asl Bt Alessandro Di Bello, il direttore sanitario dell'ospedale di Bisceglie Pierangela Nardella, il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«I cittadini meritano risposte chiare e tempestive», conclude Spina. «L'audizione deve servire a conoscere il piano strategico della Regione per l'ospedale di Bisceglie e a fugare ogni dubbio sul mantenimento dei servizi sanitari essenziali».