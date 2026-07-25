Tajani: "Al lavoro per ridurre le tasse, puntiamo a tagliare l'Irpef dal 35% al 33%"





"Stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale. Stiamo pensando ad abbassare l'Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 60.000 euro e siamo convinti di poter raggiungere questo obiettivo". Lo ha dichiarato il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del congresso toscano del partito.

Tra le proposte che Forza Italia intende sottoporre agli alleati di governo, Tajani ha indicato la detassazione delle tredicesime, con particolare attenzione a quelle di importo più basso. "Stiamo anche valutando come ridurre il bollo auto e riflettendo sulla possibilità di rendere immediatamente deducibili le spese sanitarie sostenute nell'anno in corso", ha aggiunto.

"Se una persona deve affrontare cure importanti, deve poter contare su maggiori disponibilità economiche. Per questo è necessario alleggerire subito il peso di queste spese", ha concluso il leader azzurro.