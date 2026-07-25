Uva da tavola, La Ghezza: “Regina di Puglia crea opportunità concrete per imprese e territorio”





“La crescita di 'Regina di Puglia' dimostra quanto l’uva da tavola rappresenti oggi un comparto strategico, capace di generare occupazione, export e sviluppo per l’intera regione”. Lo dichiara la consigliera regionale Maria La Ghezza, intervenuta, in rappresentanza della Regione e su delega dell’assessore regionale all’Agricoltura, alla quarta edizione di “Regina di Puglia”, la manifestazione promossa dal Comune di Noicàttaro, in collaborazione con Omnibus Comunicazione e con il sostegno della rete dei Comuni “Le Terre dell’Uva”.

“Il valore di questa iniziativa – sottolinea La Ghezza – risiede nella capacità di creare occasioni concrete di incontro tra chi produce e chi acquista. Portare buyer e operatori direttamente nelle aziende significa consentire loro di conoscere da vicino la qualità delle nostre produzioni, l’organizzazione delle imprese e la capacità della filiera pugliese di competere sui mercati nazionali e internazionali. È questa la promozione più efficace per il comparto”.

Secondo La Ghezza, manifestazioni come “Regina di Puglia” possono contribuire anche a rafforzare il legame tra agricoltura, identità dei territori e offerta turistica. “L’uva da tavola racconta la storia, il lavoro e la cultura della nostra terra. Le produzioni agricole possono diventare parte di un’esperienza più ampia, capace di accompagnare i visitatori alla scoperta delle aziende, delle campagne e delle comunità locali. Significa creare nuove opportunità economiche, promuovere l’entroterra e favorire una presenza turistica distribuita durante tutto l’anno. ‘Regina di Puglia’ – conclude La Ghezza – dimostra che quando istituzioni, imprese e territori lavorano insieme si costruiscono occasioni reali di crescita. La Regione continuerà a fare la propria parte per sostenere una filiera che rappresenta una delle eccellenze produttive e identitarie della Puglia”.

“Regina di Puglia - dichiara il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato - è molto più di un evento dedicato all’Uva da Tavola: è un’esperienza di incoming che porta a Noicàttaro buyer e giornalisti internazionali per far conoscere da vicino la nostra filiera produttiva, dalle tecniche di coltivazione alle aziende che ogni giorno garantiscono qualità e innovazione.Accanto all’eccellenza agricola, gli ospiti scoprono la storia, le tradizioni, la cultura enogastronomica e l’identità del nostro territorio. Perché promuovere l’Uva da Tavola significa anche valorizzare il luogo in cui nasce. 'Regina di Puglia' è un’opportunità di crescita per le imprese agricole e uno strumento di promozione del territorio, contribuendo a rafforzare il ruolo della Puglia come principale area di produzione ed esportazione dell’Uva da Tavola nel mondo”.