Teatro, musica e incontri d’autore tra Castellaneta e Castellaneta Marina



Dalla magia shakespeariana alle sonorità del reggae salentino, dai grandi temi della cittadinanza e della memoria civile agli incontri con protagonisti della cultura, del giornalismo e dello spettacolo italiano. L’estate 2026 di Castellaneta si presenta come un percorso articolato che trasforma piazze, ville storiche e l’anfiteatro cittadino in luoghi di incontro, riflessione e condivisione. Dalla magia shakespeariana alle sonorità del reggae salentino, dai grandi temi della cittadinanza e della memoria civile agli incontri con protagonisti della cultura, del giornalismo e dello spettacolo italiano. L’estate 2026 di Castellaneta si presenta come un percorso articolato che trasforma piazze, ville storiche e l’anfiteatro cittadino in luoghi di incontro, riflessione e condivisione.





Promossa dal Comune di Castellaneta in collaborazione con Puglia Culture -Circuito Teatrale, la programmazione estiva si sviluppa tra luglio e agosto con spettacoli dal vivo, concerti e appuntamenti culturali capaci di coniugare intrattenimento e approfondimento.





Si parte con “Stare Insieme”, la rassegna ideata e curata da Raffaello Fusaro, giunta alla sua seconda edizione e ospitata tra Castellaneta e Castellaneta Marina. Un ciclo di incontri che mette al centro il dialogo, il racconto e il confronto con alcune delle personalità più autorevoli del panorama culturale e civile contemporaneo.





Il 26 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina (ore 21.30), protagonista sarà Ubaldo Pantani con L’arte dell’imitazione. Attore, comico e straordinario interprete di personaggi pubblici, Pantani dialogherà con Raffaello Fusaro raccontando il lavoro creativo che si cela dietro le sue celebri trasformazioni televisive. Un viaggio ironico e intelligente attraverso i volti e i linguaggi dell’Italia contemporanea.





Il 27 luglio, nella suggestiva cornice di Villa De Gasperi, andrà in scena 80 anni di Repubblica – 80 anni di voto alle donne (ore 21), reading interpretato da Anita Caprioli e Claudia Zanella. Attraverso testimonianze, diari e parole della memoria, lo spettacolo ripercorre una delle più importanti conquiste civili della storia italiana: l’ingresso delle donne nella vita democratica del Paese con il voto del 2 giugno 1946. Un omaggio al coraggio, alla partecipazione e alla costruzione della cittadinanza repubblicana.





Il 28 luglio sarà ospite di Villa De Gasperi Moni Ovadia (ore 21)., protagonista dell’incontro Il cittadino del mondo. Attore, musicista, scrittore e intellettuale tra i più autorevoli della scena italiana, Ovadia dialogherà con Raffaello Fusaro sui temi dell’identità, della memoria, del dialogo tra culture e del ruolo dell’impegno civile nella società contemporanea.





Il cartellone degli spettacoli dell’Anfiteatro s’inaugura il 3 agosto con la Compagnia Accademia Creativa che porta in scena The Tempest, adattamento liberamente ispirato al capolavoro di William Shakespeare e diretto da Luca Sargenti (ore 21). Uno spettacolo visionario che fonde teatro d’immagine, arti circensi contemporanee, danza aerea, trampoli, musica e maschere artigianali per accompagnare il pubblico in un viaggio simbolico tra conoscenza, meraviglia e rinascita. Un racconto di tempeste, naufragi e approdi interiori in cui il linguaggio teatrale si intreccia con quello del cirque nouveau dando vita a un’esperienza immersiva e spettacolare.





Il 4 agosto, sempre all’Anfiteatro alle ore 21), sarà la volta dei Sud Sound System, protagonisti di un concerto-evento che celebra il trentennale di uno degli album più rappresentativi della loro carriera. Pionieri del reggae italiano e primi interpreti del reggae in lingua salentina, i Sud Sound System porteranno sul palco i brani che hanno segnato oltre tre decenni di attività artistica, seguiti da uno speciale DJ set con la partecipazione di Papaleu, storica voce della formazione. Un appuntamento che rende omaggio a una delle realtà musicali più influenti e longeve del panorama nazionale.





A fine agosto riprende la rassegna “Stare Insieme” a Castellaneta Marina con Angelo Mellone, giornalista, scrittore e direttore Intrattenimento Day Time della Rai. In un appuntamento che intreccia parole e musica, Mellone porterà sul palco il proprio percorso artistico alternando racconto, interpretazione musicale e suggestioni tratte dalla tradizione dello swing e del jazz (ore 21.30).





Chiuderà il programma il 19 agosto, a Villa De Gasperi (ore 21), l’incontro Il coraggio di oggi con Nello Trocchia, giornalista investigativo e scrittore impegnato da anni nelle inchieste sulla criminalità organizzata e sugli abusi di potere. Dialogando con Raffaello Fusaro, Trocchia offrirà una riflessione sul valore del giornalismo d’inchiesta, della libertà di informazione e della responsabilità civile in un tempo segnato da nuove sfide democratiche.



