Palio di Oria, svelata la terna per Federico II: al via il voto social per scegliere l'Imperatore



Angelo Denuzzo, Mauro Gatto e Federico Patisso si contendono il ruolo più prestigioso della 59ª edizione. C'è tempo fino al 24 luglio per votare sui canali della Pro Loco, mentre cresce l'attesa per gli eventi dal 30 luglio al 10 agosto





ORIA (BR) - È stata svelata proprio nelle scorse ore la terna di candidati a impersonare il prestigioso ruolo di Federico II nel corso degli ormai imminenti giorni del Palio di Oria, che prenderanno il via il 30 luglio con Stupor Mundi e si concluderanno il 10 agosto con il Contropalio. Il clou del “contenitore” medievale sarà rappresentato ovviamente da Corteo e Torneo dei Rioni, giunti alla 59ª edizione e che in attesa del 60° anniversario (1967-2027) promettono grandi spettacolo ed emozioni.





I tre candidati imperatore rispondono ai nomi di Angelo Denuzzo (residente a Chiaravalle, nelle Marche, ma originario di Oria), Mauro Gatto (di Mesagne) e Federico Patisso (di Oria). Per loro, si è ufficialmente aperto il social contest: per quattro giorni - fino alla mezzanotte del 24 luglio - sarà possibile per tutti esprimere la propria preferenza sui canali social ufficiali della Pro Loco di Oria.





I candidati sono stati selezionati in precedenza da una commissione tecnica qualificato che ha dovuto formare la propria terna preferita - nel massimo segreto - tra i numerosi candidati desiderosi di vestire i panni di Federico II, figura centrale della rappresentazione/rievocazione storica considerata dal Ministero della Cultura tra le più importanti d'Italia (figura al sesto posto in uno speciale elenco).





Il Palio di Oria nacque 59 anni fa come una due giorni caratterizzata soltanto da Corteo e Torneo dei Rioni, ma dal 2019 si è trasformato appunto in Palio per poter ampliare, a grande richiesta, i giorni di spettacolo e storia a disposizione dei sempre più numerosi interessati: non soltanto i residenti (che tifano per i quattro Rioni, Castello, Judea, Lama, Santo Basilio) ma anche e soprattutto visitatori e turisti che principalmente ad agosto affollano le vie del borgo antico dando un'importante mano all'economia locale.





Nel pur ricco e assortito cartellone eventi dell'estate oritana, non a caso, il Palio continua a occupare un ruolo regale. Non sarebbe estate senza il Palio. Tant'è che nel corso degli anni anche svariati stranieri si sono candidati per interpretare il ruolo di Federico II. Da qualche anno a questa parte, grazie a una gestione giovane e intraprendente, la Pro Loco ha saputo dare ulteriore slancio a qualcosa di già unico nel suo genere: non esistono, al Sud Italia, manifestazioni strutturate nel modo in cui il Palio ha saputo crescere e strutturarsi, pur nel rispetto - quanto più filologico possibile - della storia da cui trae le sue origini.



