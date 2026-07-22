Michele Emiliano presenta a Bari il suo nuovo romanzo “L’alba di San Nicola”: dialogo tra cultura, istituzioni e territorio

BARI - Si è tenuto oggi,, nella suggestiva cornice del, l'incontro dedicato al percorso umano e professionale dell'ex presidente della Regione Puglia, incentrato sul suo nuovo romanzo

L'iniziativa, organizzata dal Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT, ha registrato una partecipazione significativa e rappresentato un'occasione di confronto sulla lunga esperienza di Emiliano, dalla magistratura agli incarichi istituzionali come sindaco di Bari e successivamente presidente della Regione Puglia, fino alla nuova attività di scrittore.

A introdurre l'incontro è stato il presidente di Confindustria Bari e BAT, Mario Aprile. Al centro del dialogo il rapporto tra impresa, legalità, istituzioni, comunità e sviluppo del territorio, attraverso la testimonianza di una figura che ha ricoperto ruoli di primo piano nella vita pubblica pugliese degli ultimi decenni.

Parte integrante dell'appuntamento è stato il romanzo “L'alba di San Nicola”, opera attraverso la quale Emiliano propone una lettura narrativa della città di Bari e del suo legame con la storia, le tradizioni e l'identità della comunità.

A dialogare con l'ex governatore pugliese sono stati Gianni Sebastiano e Augusto Masiello, protagonisti insieme a Emiliano di un confronto che ha ripercorso, tra ricordi ed emozioni, una carriera decennale prima nella magistratura e poi nella politica. Al centro della conversazione anche i temi della crescita del territorio, della responsabilità pubblica e del ruolo della cultura come strumento di conoscenza e partecipazione.