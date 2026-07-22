Madame, il 25 agosto al Fossato del Castello di Barletta: al via il Tour Estate 2026 con 19 date nei festival italiani

ph_Nicola Braga

MILANO - È ufficialmente partito il, la tournée estiva che porterà la cantautrice sui palchi di alcuni dei principali festival italiani. Il tour, prodotto e organizzato da, in collaborazione con, prevede complessivamente

Dopo le prime date di Capannori, Legnano, Collegno, Genova, Cervere e Bergamo, Madame tornerà sul palco il 27 luglio al Villafranca Festival, per poi proseguire con tappe in diverse città italiane fino al 13 settembre, quando il tour si concluderà al Festival Taormina Arte.

Tra gli appuntamenti pugliesi figurano due date particolarmente attese: il 23 agosto all'Arena Bianca di Ostuni e il 25 agosto al Fossato del Castello di Barletta.

Il calendario comprende anche gli appuntamenti di Udine, Pescara, Cattolica, Forte dei Marmi, Castiglioncello, Alghero, Vicenza, Trento, Palermo e Taormina, in un percorso che attraversa l'Italia da nord a sud.

Lo spettacolo è costruito come un vero e proprio viaggio teatrale ed emotivo, nel quale musica, immagini, luci e performance si fondono in un unico racconto. Al centro della scena grandi tendoni bianchi diventano parte integrante della narrazione visiva, mentre i musicisti accompagnano Madame in un live che alterna momenti di forte impatto scenico a passaggi più intimi e introspettivi.

La scaletta attinge soprattutto dall'ultimo album “Disincanto”, pubblicato il 17 aprile e certificato disco d'oro, ma ripercorre anche alcuni dei brani più significativi della carriera dell'artista, da “Sciccherie” a “Voce”, passando per “Marea”, “Anima” e “Il bene nel male”.

La parte autunnale della tournée proseguirà nei club con il Disincanto Tour, che partirà il 28 novembre dal Vox Club di Nonantola. Il calendario prevede tappe a Firenze, Napoli e Roma, fino agli appuntamenti di dicembre a Milano e Bologna. La data del 20 dicembre all'Estragon di Bologna si aggiunge a quella del 19 dicembre, già sold out, mentre è stata annunciata anche una nuova data l'11 dicembre al Fabrique di Milano.

Il 19 giugno Madame ha inoltre pubblicato “M'ama non m'ama”, nuovo singolo che gioca sul celebre rituale del “m'ama non m'ama” e lascia all'ascoltatore la libertà di attribuirgli il proprio significato.

I biglietti per il Madame Tour Estate 2026 e per il Disincanto Tour sono disponibili attraverso TicketOne e nei punti vendita abituali.