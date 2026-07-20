Trani, il jazz racconta le grandi dive della musica italiana: a Palazzo Beltrani arriva “InCanto di Donne”

TRANI - Le voci immortali di Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini e Fiorella Mannoia rivivono in una nuova veste tra jazz, teatro e narrazione. È questo il cuore di, il concerto-racconto ideato dal pianistae prodotto da, protagonista del prossimo appuntamento della rassegna

L’evento è in programma domenica 26 luglio alle ore 21 nella suggestiva Corte “Davide Santorsola” di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, con apertura delle porte prevista alle 20.30. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, propone un viaggio musicale dedicato alle grandi interpreti femminili che hanno segnato la storia della canzone italiana.

Sul palco sarà la voce di Veronica Sinigaglia a guidare il pubblico attraverso le storie artistiche e umane di quattro icone senza tempo. Non solo un omaggio musicale, ma un vero e proprio racconto fatto di aneddoti, emozioni e momenti significativi delle carriere di Mina, Vanoni, Martini e Mannoia.

I brani più celebri del loro repertorio saranno reinterpretati attraverso arrangiamenti jazz e contemporanei, con ampio spazio all’improvvisazione e alla ricerca sonora. La musica si intreccerà alla narrazione, creando un percorso capace di restituire nuove sfumature a canzoni entrate nell’immaginario collettivo.

Ad accompagnare Veronica Sinigaglia ci sarà un ensemble di alto livello composto da Domenico Balducci al pianoforte, Andrea Zecchillo al clarinetto e Saverio Petruzzellis alla batteria. Una formazione pensata per valorizzare la delicatezza delle melodie italiane e allo stesso tempo esplorarne le possibilità espressive attraverso il linguaggio jazz.

La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia e la collaborazione di importanti realtà culturali, tra cui i Conservatori Niccolò Piccinni di Bari e Nino Rota di Monopoli.

I biglietti per “InCanto di Donne” sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51, e attraverso il circuito Vivaticket. I prezzi variano dai 10 ai 20 euro in base alla tipologia del posto e alle convenzioni previste.

Un appuntamento che conferma il ruolo di Palazzo Beltrani come spazio dedicato alla valorizzazione della musica dal vivo e alla promozione di eventi capaci di unire cultura, turismo e spettacolo nella cornice storica della città di Trani.



