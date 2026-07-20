Bari, il Club delle imprese per la cultura incontra Michele Emiliano al Museo Civico

BARI -

Il Club delle imprese per la cultura di Confindustria Bari e BAT organizza un incontro con Michele Emiliano, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 19 al Museo Civico di Bari.

L’iniziativa sarà un’occasione di confronto sul percorso umano e professionale di Emiliano, dalla sua esperienza nella magistratura agli incarichi istituzionali come sindaco di Bari e successivamente presidente della Regione Puglia, fino all’attività di scrittore.

Al centro del dialogo il rapporto tra impresa, legalità, istituzioni, comunità e sviluppo del territorio, attraverso la testimonianza di una figura che ha ricoperto ruoli di primo piano nella vita pubblica pugliese degli ultimi decenni.

Parte integrante dell’incontro sarà il romanzo “L’alba di San Nicola”, opera che propone una lettura narrativa della città di Bari e del suo legame con la storia, le tradizioni e l’identità della comunità.

A dialogare con Michele Emiliano saranno Gianni Sebastiano e Augusto Masiello, in un confronto dedicato ai temi della crescita del territorio, della responsabilità pubblica e del ruolo della cultura come strumento di conoscenza e partecipazione.