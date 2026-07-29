'Trani Sicura': il diritto di difendersi, il dovere di proteggersi

- "Grande successo per il Gazebo sulla Sicurezza: il nostro grazie alla cittadinanza si è concluso con un bilancio straordinariamente positivo la due giorni del 25 e 26 luglio dedicata al tema della legittima difesa e alla raccolta firme per la petizione sulla sicurezza. Desideriamo rivolgere un ringraziamento di cuore a tutta la cittadinanza che ha partecipato in maniera viva, attiva e consapevole, dimostrando quanto questi temi siano sentiti dalla comunità. Un plauso speciale va all'incredibile squadra di lavoro che ha operato alacremente e con totale dedizione. L' impegno di ciascuno ha permesso di raggiungere risultati concreti e assolutamente positivi, dati alla mano. Esprimiamo inoltre profonda gratitudine per il fondamentale sostegno e la presenza del comitato di Barletta, guidato da Vito Filannino, che con il suo gruppo ci ha affiancato e sostenuto con entusiasmo, rivelandosi determinante per la perfetta riuscita e il compimento dell'iniziativa. Pienamente soddisfatti dell'energia e delle risposte ricevute in questo fine settimana, vi diamo appuntamento alle prossime date e a un secondo incontro di approfondimento che calendarizzeremo a posteriori. Grazie ancora a tutti!".