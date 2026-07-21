Ceglie Messapica, lunedì 27 luglio presentazione del libro 'True' di Paolo Stella per la rassegna 'Per gusto e per diletto'



CEGLIE MESSAPICA (BR) - Prosegue la rassegna letteraria "Per gusto e per diletto" a Ceglie Messapica. Il nuovo appuntamento si terrà lunedì 27 luglio alle ore 18, presso il Museo MAAC - Giardino della Poesia "Rita Santoro Mastantuono" in Via Enrico de Nicola n. 1, con Paolo Stella ed il suo romanzo "True" edito da Mondadori, intervistato da Federica Marangio. - Prosegue la rassegna letteraria "Per gusto e per diletto" a Ceglie Messapica. Il nuovo appuntamento si terrà lunedì 27 luglio alle ore 18, presso il Museo MAAC - Giardino della Poesia "Rita Santoro Mastantuono" in Via Enrico de Nicola n. 1, con Paolo Stella ed il suo romanzo "True" edito da Mondadori, intervistato da Federica Marangio.





«Dove andiamo questa volta?» fu il suo buongiorno. «Chi lo sa?» fu la risposta. «E chi lo vuole sapere?» fu la chiusa di quel risveglio. Tutto il nostro programma era racchiuso nel sintetico postulato di non avere programmi. Fu l’estate di quello che capitava, perché noi per primi ci eravamo capitati. Senza programmi e senza progetti. Decidemmo di accogliere l’incertezza, di stupirci dell’imprevisto, di abolire il calcolo, di viversi così, come capitava. Capitarsi a volte è un progetto di vita. Lui è Paolo, l’altro è Francesco detto Franci. Si sono avvicinati nell’ozio creativo di un’estate da ragazzi. Si sono legati senza spiegazioni, scivolando semplicemente l’uno a fianco all’altro con naturale facilità, come succede quando si ama. Si sono vissuti senza maschere e senza misura per tutto il tempo che la vita ha concesso loro. Poi si sono persi. E infine, grazie a un segno del destino, si sono ritrovati in una sorta di “per sempre”: la storia racchiusa in questo libro. A distanza di dieci anni dal suo debutto bestseller Meet me alla boa, Paolo Stella ha sentito l’urgenza di recuperare la narrazione del suo grande amore di gioventù, purissimo, brillante, tragico, togliere il bavaglio alle verità taciute e condividere il tanto prima e tantissimo dopo accaduto alla storia d’amore fra Paolo e Francesco. True è quindi la versione reale e completa di Meet me alla boa: una semplice e bellissima storia d’amore fra due ragazzi.





Per quel che riguarda Paolo Stella (Milano 1978) è creative director, attore di tv e cinema, regista. Ha acquisito notorietà tra i più giovani partecipando alla seconda edizione del programma televisivo Amici di Maria De Filippi. In seguito ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo recitando in numerose serie tv e miniserie italiane, tra cui ricordiamo Incantesimo 7, Un ciclone in famiglia, Donna detective. Dal 2007 è passato al grande schermo recitando in Last Minute Marocco, La terza madre, Penso che un sogno così. Nel 2018 ha esordito in campo letterario con il romanzo Meet me alla boa (Mondadori) a cui seguono nel 2020 Per caso (Mondadori), nel 2022 La luna piena delle fragole (Mondadori) e nel 2023 Colleziona attimi di altissimo splendore (Mondadori) scritto insieme a Paolo Borzacchiello. Da quest'anno è nel cast di "Cucine da Incubo", lo show di Antonino Cannavacciuolo su Sky Uno e NOW.