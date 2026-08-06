Athletis Signum 2026, Oria si prepara alla dodicesima edizione: il Rione Lama accende il conto alla rovescia verso il Torneo dei Rioni



ORIA (BR) – Cresce l'attesa in città per Athletis Signum 2026, la manifestazione organizzata dal Rione Lama che, giunta alla sua dodicesima edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti del calendario storico e culturale oritano. L'evento, patrocinato dal Ministero della Cultura, si svolgerà giovedì 6 agosto, alle 20:30, nella suggestiva cornice di Piazza Lama, dando ufficialmente il via al percorso che condurrà al prestigioso Torneo dei Rioni di Oria. – Cresce l'attesa in città per Athletis Signum 2026, la manifestazione organizzata dal Rione Lama che, giunta alla sua dodicesima edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti del calendario storico e culturale oritano. L'evento, patrocinato dal Ministero della Cultura, si svolgerà giovedì 6 agosto, alle 20:30, nella suggestiva cornice di Piazza Lama, dando ufficialmente il via al percorso che condurrà al prestigioso Torneo dei Rioni di Oria.





Con il conto alla rovescia ormai agli sgoccioli, la città si prepara a vivere una serata ricca di emozioni, in cui storia, tradizione e spirito di appartenenza si fonderanno in un grande spettacolo a cielo aperto. Athletis Signum è ormai molto più di un semplice evento: da dodici anni rappresenta il momento simbolico in cui il Rione Lama rinnova il proprio legame con la storia medievale della città e inaugura il cammino verso la sfida tra i rioni.





Tra i momenti più attesi della serata figurano il giuramento e la benedizione degli atleti, gesto carico di significato che richiama i valori di lealtà e onore della tradizione cavalleresca, e la presentazione ufficiale della Capodama 2026, figura simbolo del rione per la nuova edizione del Torneo.





Il programma offrirà inoltre spettacolari esibizioni di tamburi e sbandieratori, capaci di ricreare le atmosfere del Medioevo, affascinanti performance di mangiafuoco e artisti medievali, oltre a un'ampia Area Food & Beverage allestita a tema, pensata per accompagnare il pubblico in un'autentica esperienza tra sapori e suggestioni storiche.





L'ingresso sarà completamente gratuito, permettendo a cittadini, visitatori e appassionati delle rievocazioni storiche di partecipare a una serata che ogni anno richiama numerose presenze.





L'iniziativa gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi, del Comune di Oria e della Pro Loco di Oria. Fondamentale anche la collaborazione di numerose realtà associative e culturali del territorio, tra cui gli Sbandieratori e Musici Rione Lama, il Gruppo Storico Leoni d'Oria, la Parrocchia San Francesco d'Assisi, ASD Scarpette Rosa, Ciak Dance Academy, Oria Bella Città D'Amare Debora Mele, Giornale di Puglia, Italia Love Tv e SudConnesso. Media partner della manifestazione sarà Antenna Sud.





Con Athletis Signum 2026, Oria rinnova ancora una volta il proprio legame con il patrimonio storico e culturale che la rende una delle capitali italiane della rievocazione medievale. Un appuntamento che unisce spettacolo, identità e partecipazione, preparando il terreno a uno degli eventi più attesi dell'estate oritana: il Torneo dei Rioni.