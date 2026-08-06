Centro Servizi Povertà 'Stazione di Posta': a Carovigno, Erchie e San Pancrazio Salentino un punto di riferimento per persone e famiglie in difficoltà



Un luogo di ascolto, accoglienza e sostegno concreto per chi vive situazioni di fragilità economica e sociale. È questo l'obiettivo del Centro Servizi Povertà "Stazione di Posta" (CSP), una realtà nata per offrire un accesso semplice, immediato e qualificato ai servizi di supporto rivolti alle persone e alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà. Un luogo di ascolto, accoglienza e sostegno concreto per chi vive situazioni di fragilità economica e sociale. È questo l'obiettivo del Centro Servizi Povertà "Stazione di Posta" (CSP), una realtà nata per offrire un accesso semplice, immediato e qualificato ai servizi di supporto rivolti alle persone e alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà.





Il Centro opera attraverso un modello di prossimità territoriale, mettendo al centro la persona e costruendo percorsi personalizzati di accompagnamento. il progetto, a cura della Cooperativa I.S.O.L.A. di Taranto, ha l'obiettivo di favorire non solo la risposta ai bisogni immediati, ma anche l'inclusione sociale e lavorativa, grazie a un'équipe multidisciplinare che lavora in rete con il territorio.





Le sedi del Centro Servizi Povertà sono attive in tre comuni della provincia di Brindisi:

- Carovigno (BR), in Via San Michele Salentino n°17, presso gli uffici parrocchiali della Chiesa di Santa Maria del Soccorso;

- Erchie (BR), in Via Umberto I, alle spalle della Chiesa Madre;

- San Pancrazio Salentino (BR), in Via San Giuseppe n°2, presso gli uffici parrocchiali della Chiesa di San Giuseppe Lavoratore.





Tra i servizi offerti figurano l'ascolto e l'accoglienza, il supporto psicologico, l'assistenza legale e amministrativa, la mediazione culturale, il sostegno educativo e l'accompagnamento verso percorsi di inclusione sociale e inserimento lavorativo. Un insieme di interventi pensati per rispondere in maniera concreta alle diverse esigenze delle persone, valorizzando le risorse individuali e promuovendo il recupero dell'autonomia.





Il Centro Servizi Povertà è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, garantendo un servizio continuativo e facilmente accessibile.





Per ricevere informazioni o fissare un appuntamento è possibile contattare il Centro tramite e-mail all'indirizzo centroservizipoverta@gmail.com oppure telefonare al numero 3276227835.





Con questa iniziativa, il Centro Servizi Povertà "Stazione di Posta" si propone come un presidio di solidarietà e inclusione sul territorio, offrendo risposte concrete a chi vive situazioni di vulnerabilità e contribuendo a costruire una comunità più attenta ai bisogni delle persone.