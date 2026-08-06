Fisco, via libera alla riforma: novità su Irpef, carichi familiari, fringe benefit e concordato preventivo

Per gli altri familiari fiscalmente a carico continuano a essere richiesti sia il limite di reddito sia il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari.

Le nuove disposizioni si applicheranno dal periodo d'imposta 2025.

Importanti novità anche per il concordato preventivo biennale. Chi rinnoverà l'adesione potrà beneficiare di:

Fringe benefit: cambia la tassazione delle auto aziendali

Sul fronte dei pagamenti elettronici, viene introdotta una soglia di tolleranza deltra gli importi registrati dai registratori telematici e quelli rilevati dai Pos, al di sotto della quale non scatteranno sanzioni.

I decreti intervengono anche sulla disciplina dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Resta confermata la tassazione forfettaria basata sulle tabelle Aci e differenziata in base all'alimentazione del veicolo. La principale novità è che non sarà più necessario che l'auto sia di nuova immatricolazione al momento dell'assegnazione: il regime agevolato potrà essere applicato anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo utilizzatore.

La tassazione sarà legata esclusivamente all'età del mezzo: il regime ordinario si applicherà nei primi cinque anni di vita del veicolo, mentre dal 1° gennaio successivo al compimento del quinto anno è previsto un incremento del 50% del valore fiscalmente rilevante.