Sal Da Vinci in concerto al Levante Arena di Giovinazzo: il vincitore di Sanremo 2026 arriva in Puglia

GIOVINAZZO - Sarà, vincitore delcon il brano "Per sempre sì", il protagonista del nuovo appuntamento della stagione estiva deldi Giovinazzo. Il concerto è in programma, alle, nella suggestiva location immersa nella natura e affacciata sul mare Adriatico.

L'artista napoletano, tra i più apprezzati della scena musicale italiana, porterà sul palco uno spettacolo che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera, alternando i grandi successi alle nuove canzoni che hanno accompagnato il suo recente trionfo sanremese.

Figlio d'arte, Sal Da Vinci ha costruito negli anni un percorso artistico che unisce la tradizione della canzone napoletana a sonorità contemporanee, affermandosi anche come attore teatrale e volto televisivo. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, è impegnato nel tour estivo 2026 che attraversa l'Italia e culminerà con i due concerti del 25 e 26 settembre all'Arena Flegrea di Napoli, prima della tournée teatrale autunnale.

Il live di Giovinazzo proporrà alcuni dei brani più amati del suo repertorio, tra cui "Rossetto e caffè", "Vurria" e "Il mercante di stelle", insieme alle nuove produzioni. Momento centrale della serata sarà l'esecuzione di "Per sempre sì", il brano vincitore di Sanremo 2026 che, nelle settimane successive al Festival, ha superato i 3 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.

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📍 Levante Arena, Lungomare Marina Italiana, Giovinazzo (Bari)🗓️ Venerdì 7 agosto 2026🕘 Inizio concerto: ore 21.00ℹ️ Info: 335 5798601