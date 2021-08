Putignano, presentato il video racconto sulla mostra che celebra Dante e l'arte della cartapesta

Il tutto con uno slancio empatico ed emozionale dato anche dai versi danteschi a cui dà voce l'attore e Direttore Artistico della mostra, Dino Parrotta. Il video rappresenta un'occasione parallela per scoprire la mostra, la straordinaria abilità dei maestri putignanesi della cartapesta ed un centro storico tradizionale ricco di fascino.



La mostra “Racconti di Carta” è sempre aperta e accessibile, senza limiti di tempo ed orari, fino al 30 settembre.

PUTIGNANO (BA) - Corre Filippo fra i vicoli del centro storico di Putignano. Corre, entusiasta ed affascinato, all'incontro con Caronte, Paolo e Francesca, Manfredi di Svevia, l'Angelo Custode, l'Aquila dei Giusti, Beatrice e tutti gli altri protagonisti della Divina Commedia. E' un bambino il giovane protagonista del video emozionale su "Racconti di Carta - In cammino con Dante", la mostra itinerante ed interattiva di opere in cartapesta che anima il centro storico di Putignano per tutta l'estate fino al 30 settembre.Un racconto nel racconto. Un cortometraggio emozionale voluto da Comune e Fondazione Carnevale di Putignano e realizzato dalla casa di produzione cinematografica indipendente, Joyful People Company, con la regia di Marika Ramunno e la collaborazione di Jean Paul Stanisci.Le dodici sculture in cartapesta che interpretano i protagonisti della Divina Commedia, per celebrare Dante a 700 anni dalla sua scomparsa, sono narrate attraverso gli occhi di un bambino che entra nel mondo straordinario del capolavoro della letteratura italiana e ne resta incuriosito ed affascinato. Al contempo è un racconto del luogo che ospita la mostra, dagli slarghi alle viuzze del borgo putignanese, un fulcro di storia tutt'oggi pieno di vita.