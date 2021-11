Presepe di Luce, la prima edizione è partita ieri 28 novembre in Aia Piccola

L’evento è realizzato dall’associazione Da Betlemme a Gerusalemme (guidata da Fenisia Gramolini) della parrocchia di Sant’Antonio che da 50 anni organizza il Presepe Vivente e che, in occasione della 51ma edizione della manifestazione, ha raddoppiato l’impegno proponendo la prima volta del presepe di Luce.





«L’impegno, la tenacia e la professionalità dei volontari dell’associazione Da Betlemme a Gerusalemme sono la dimostrazione che bisogna sempre cercare la luce anche nei momenti più difficili – dice l’assessore al Turismo Antonella Ivone –. Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di speranza per ritrovare fiducia. Non siamo ancora usciti dal tunnel della pandemia e per questo dobbiamo essere attenti e rispettosi delle restrizioni che impongono limitazioni per manifestazioni ed eventi, ma questo appuntamento, insieme alle luci del Christmas lights, che partiranno tra qualche giorno, ci aiutano a non perdere la fede in un domani di ripresa e di rilancio per tutti noi».





Per il Presepe di Luce non è necessario prenotare e sarà possibile visionarlo tutti i giorni (eccetto i quattro giorni del Presepe Vivente: 26 - 27 - 28 e 29 dicembre 2021) dal tramonto all'alba.







Lungo il percorso i visitatori saranno accompagnai da messaggi sonori che racconteranno le storie e il significato delle installazioni. Per facilitare l'accesso, lungo il percorso ed anche sul sito www.dabetlemmeagerusalemme.it e sui canali social (Facebook e Instagram), ci sarà una mappa della zona, all'interno della quale saranno indicati tutti i punti con le installazioni luminose. Il Presepe di Luce farà da cornice al Presepe Vivente per il quale dalla prima settimana di dicembre sarà possibile effettuare le prenotazioni.





Il Presepe, come tradizione, si terrà nei giorni 26-27-28-29 dicembre 2021(e 30 dicembre 2021 soltanto in caso di pioggia e dichiarata sospensione in una delle precedenti giornate). Il tema dell’edizione 2021 sarà la bellezza. Per visitare il Presepe Vivente sarà possibile scegliere il giorno e l'orario d'ingresso. Le prenotazioni avverranno tramite il sito www.dabetlemmeagerusalemme.it oppure scaricando l'app BOOKIZON dal proprio smartphone, attraverso il Play Store o Apple Store, e, una volta scaricata l'app, bisognerà cercare "Associazione Da Betlemme a Gerusalemme" e seguire le istruzioni per prenotarsi.





L'importo da versare per il diritto di segreteria per la gestione della prenotazione (non c’è biglietto di ingresso per visitare il Presepe) è di 2 euro a persona. Il diritto di segreteria per la prenotazione è gratuito per i bambini fino a 8 anni. Il pagamento dovrà avvenire con carta di credito e sarà necessario inserire obbligatoriamente i nominativi di tutti i visitatori, oltre ai dati del responsabile di prenotazione. Sarà possibile, inoltre, prenotare personalmente anche nell’ufficio di segreteria dell’associazione ad Alberobello.





La situazione pandemica impone di tracciare tutti gli ingressi alla manifestazione ed è proprio per questo motivo che verrà chiesto nome e cognome di tutti i partecipanti, l'ingresso al Presepe Vivente sarà consentito solo ed esclusivamente con l'utilizzo del green pass e della mascherina lungo il percorso.

ALBEROBELLO (BA) - Oltre 30 figure realizzate, 12 punti di installazione. E’ il Presepe di Luce che illuminerà il rione Aia Piccola fino al 9 gennaio. Un percorso libero e gratuito all'interno del caratteristico Rione (uno dei cinque siti di Alberobello patrimonio dell’umanità e l’unico senza negozi), dove si potranno ammirare le installazioni luminose realizzate dalla associazione grazie alla collaborazione dei maestri della luce, Serena Lacarbonara e Francesco Ivone di LUMOS - illuminiamo le vostre idee.