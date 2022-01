Fauci: "Con Omicron trasmissibilità senza precedenti"

Sui possibili rischi per i vaccinati, il consulente della Casa Bianca ha proseguito: "I vaccinati e coloro con la terza dose saranno esposti saranno probabilmente infettati ma, molto probabilmente, non finiranno in ospedale e non moriranno".

L'infettivologo Anthony Fauci, spiegando la situazione contagi da covid negli Usa dove potrebbe essere possibile convivere con il virus, ha parlato della trasmissibilità della variante Omicron: "Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti".