La Russia apre ad Israele

- Mentre l'esercito russo è pronto ad assediare Kiev, si aprono spirargli per un altro incontro tra Russia ed Ucraina che potrebbe svolgersi in Israele. L'idea è nata dopo il colloquio telefonico tra il premier Zelensky e l'omologo israeliano Bennett. Il Jerusalem Post ha riportato una fonte diplomatica che però sarebbe cauta sull'ipotesi di svolgere i negoziati a Gerusalemme: "Sappiamo dalla nostra esperienza che i negoziati che non hanno possibilità portano a una situazione peggiore sul campo".