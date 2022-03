Ostuni: dal 6 al 9 marzo la mostra di pittura "Racconti di Donna"

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi culturali nella città di Ostuni: l’associazione Espressioni d'Arte, in concomitanza con la Festa della Donna, organizza nella sede del prestigioso Palazzo Tanzarella di via della Cattedrale, una mostra di pittura dal titolo "Racconti di Donna". - Proseguono gli eventi culturali nella città di Ostuni: l’associazione Espressioni d'Arte, in concomitanza con la Festa della Donna, organizza nella sede del prestigioso Palazzo Tanzarella di via della Cattedrale, una mostra di pittura dal titolo "Racconti di Donna".





La mostra, che sarà aperta al pubblico con ingresso libero (con l’obbligo di green pass), si terrà dal 6 all’11 marzo e accoglierà le opere degli artisti Luigi Casale e Fiorella Turco.

L’inaugurazione avverrà domenica 6 marzo alle ore 18 e prevede un intervento della critica d’arte Prof.ssa Carmela Amati e, a seguire, quello della Dott.ssa Adriana Ostuni, poetessa e scrittrice, la quale presenterà alcune "letture" sul tema della donna. La sera di martedì 8 marzo l’Art-designer Giulio Marchioli presenterà, a partire dalle 18, alcune poesie dell’artista Adriana Notte e la successiva sera del 9 marzo, sempre alle 18, è prevista la partecipazione dell’attrice Antonella Colucci, artista e voce narrante che presenterà "Tre donne in arte" con l’accompagnamento musicale di Pompeo Gallone. A seguire la Dott.ssa Anna Francioso relazionerà sul tema "Lotta, coraggio e forza delle donne". Nel corso dell’evento i due artisti che espongono i loro quadri illustreranno i racconti delle donne che, a tali opere, danno vita.

L'evento si inserisce in una serie di iniziative avviate per celebrare il centenario della Festa della Donna, che ricorreva nel 2021, ma che non fu adeguatamente celebrato considerato che l'8 marzo dello scorso anno eravamo in pieno lockdown.