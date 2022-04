Coppa Italia, l'Inter batte il Milan 3-0 e vola in finale

(via Inter fb)





Il Milan, però, non si lascia intimidite e più volte sfiora il pari. Leao, Kessie sono imprecisi, poi Perisic salva a due passi dalla linea, infine Saelaemakers impegna Handanovic. Gli uomini di Inzaghi riescono comunque a difendersi con personalità. Poi arriva il raddoppio, altrettanto spettacolare con Lautaro che non fallisce lo "scavino" davanti a Maignan innescato da Correa.





Nella ripresa Pioli inserisce Brahim Diaz che dà vivacità e dinamicità ai rossoneri, ma Skriniar, Bastoni e De Vrij sono pronto a respingere. Il Milan potrebbe recriminare per la rete annullata a Bennacer che l'arbitro annulla dopo un lungo consulto al var. I nerazzurri ne approfittano con le ripartenze, nel frattempo entrano Dzeko e Sanchez, ma nel finale ad allargare il risultato è Gosens che insacca a porta vuota un passaggio di Brozovic. Doppietta di Lautaro, primo gol di Gosens in nerazzurro, derby vinto e finale raggiunto. Questa vittoria in Coppa Italia inietta energie anche per il Campionato.

- A San Siro va in scena un derby della Madonnina avvincente, in cui l'Inter arrembante batte per 3-0 il Milan conquistando la finale di coppa Italia a Roma. I nerazzurri sin dalle prime battute di gara, fanno capire le intenzioni della gara. la girata di Lautaro sul cross di Darmian, schierato al posto di Dumfries è bella, potente, vincente.