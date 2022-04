Francavilla Fontana: convocazione Consiglio Comunale per giovedì 28 aprile

Giovedì 28 aprile alle ore 8.00 in adunanza di prima convocazione e venerdì 29 aprile alle ore 15.30 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. Giovedì 28 aprile alle ore 8.00 in adunanza di prima convocazione e venerdì 29 aprile alle ore 15.30 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.





L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dal consigliere comunale Luigi Fanizza inerente “la sanzione per violazione al codice della strada a carico del Comune di Francavilla Fontana;

2. Comunicazione al Consiglio comunale dei prelevamenti dal Fondo di Riserva, ai sensi dell’articolo 166, comma 2, del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 14 del Regolamento di Contabilità Comunale;

3. Proposta di Consiglio comunale n°17 del 24/02/2022 “Regolamento Scuola Musicale. Modifica articolo 12. Approvazione”;

4. Proposta di Delibera Consiglio comunale n. 31 del 15/04/2022 “Presa d'atto della determina AGER n. 121 dell’11.04.22 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l'anno 2022 per il Comune di Francavilla Fontana ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Delibera n. 363/2021 e del MTR-2 allegato”;

5. Proposta di Delibera Consiglio comunale n.33 del 20/04/2022 “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti: modifiche e riapprovazione”;

6. Proposta di Delibera Consiglio comunale n. 34 del 20/04/2022 “Tari 2022: Approvazione delle Tariffe e dei termini di pagamento”;

7. Proposta di Delibera Consiglio comunale n.35 del 20/04/2022 “Legge 865/71 – Art.27 – Piano Insediamenti Produttivi (PIP) del Comune di Francavilla Fontana - Variante alle N.T.A. del P.I.P. - Approvazione”;

8. Proposta di Delibera Consiglio comunale n.37 del 20/04/2022 “Bando pubblico per l'assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali. L.144/99 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - V Programma di attuazione – Progetto "Piano…in bici"_ Adozione del Piano urbano della mobilità ciclistica di Francavilla Fontana”;

9. Proposta di Delibera Consiglio comunale n. 36 del 20/04/2022 “Nomina del Presidente della Commissione d’indagine sull’attività amministrativa relativa all’installazione di n°16 isole ecologiche nell’anno 2016, conferma ed individuazione componenti”;

10. Proposta di Delibera Consiglio comunale n. 18 del 28/02/2022 “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett.e) del D. Lgs.267/2000, Decreto liquidazione CTU”;

11. Proposta di Delibera Consiglio comunale n. 24 del 17/03/2022 “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 267/2000 - Sentenza n. 312/2022 R.G. emessa dal Giudice di Pace di Brindisi”;

12. Proposta di Delibera Consiglio comunale n. 25 del 17/03/2022 “Riconoscimento Debito fuori bilancio ex art. 194 c.1 lett. a) D. Lgs. 267/2000. Sentenza n°185/2022 R.G. emessa dal TAR per la Puglia – Sezione Terza”;

13. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 26 del 13/04/2022 “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 - Decreto di liquidazione CTU in favore dell'ing. Stefano Morciano nella Causa R.G.N. n. 748/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi”;

14. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 29 del 14/04/2022 “Riconoscimento Debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 267/2000- Decreto di Liquidazione CTU - Causa Civile n. 2137/19”;

15. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 30 del 14/04/2022 “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 - Decreto di Liquidazione CTU emesso dal Tribunale di Brindisi - Causa Civile n. 463/2017 RG”;

16. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 32 del 15/04/2022 “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) del D. Lgs n. 267/2000 - Decreto ingiuntivo n. 907/2021 esecutivo emesso dal Tribunale di Brindisi, Sezione Civile in data 29/01/2022”.

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Francavilla Fontana e in differita radiofonica su Radio85.