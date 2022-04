Gallipoli. Parco Gondar: il 25 aprile si parte con il primo grande evento del 2022

GALLIPOLI (LE) - Si parte lunedì 25 aprile il primo grande evento del 2022 del Parco Gondar di Gallipoli, l’evento simbolo del Parco, con 12 ore no stop tra arte, cultura e musica, con 5 palchi tra live e djset, 60 live show, luna park, area pic nic, ristoro e street food, area bimbi, ludoteca, artisti di strada e acrobatic circus, writers, sport e tanto divertimento. - Si parte lunedì 25 aprile il primo grande evento del 2022 del Parco Gondar di Gallipoli, l’evento simbolo del Parco, con 12 ore no stop tra arte, cultura e musica, con 5 palchi tra live e djset, 60 live show, luna park, area pic nic, ristoro e street food, area bimbi, ludoteca, artisti di strada e acrobatic circus, writers, sport e tanto divertimento.





Una non stop di musica, arte, cultura e divertimento, per recuperare il Festival di Pasquetta del 18 aprile rimandato per maltempo. Protagonisti della giornata la presentazione del libro di Nandu Popu, live e dj set, writers che a suon di spray coloreranno la giornata di creatività, aree dedicate allo sport con campo da beach volley, calcetto e tennis da tavolo, artisti di strada, laboratori artistici per bambini e spettacoli di acrobazia circense. un grande lunapark con giostre per grandi e piccini con in cui potersi scatenare, con una vasta area dedicata ai bambini con giochi gonfiabili, e le immancabili attrazioni per tutti, tra altalene, toromeccanico, la corrida, gli autoscontro, le molle elastiche, il tiro a segno e tante altre attrazioni pronte a scandire il ritmo con la loro allegria! Presente l'area ristoro allestita per l’occasione come punto ideale per poter preparare un pic nic esemplare, portando con se da casa tutti i piatti di un tipico pranzo all’aperto direttamente all'interno del Parco o preferendo la vasta scelta di piatti pronti caldi e freddi dell'angolo street food, tra paninoteca, pizzeria, piatti tipici del nostro territorio ma anche strizzando l'occhio alla cucina internazionale.

La musica sarà protagonista e colonna sonora allo stesso tempo: a partire dalle 11 di mattina, contemporaneamente su cinque palchi si passerà dal rock al roots reggae della dance hall, passando per la techno. Saranno sei le situazioni distinte e contemporanee da poter vivere, scegliendo tra gusti e attitudini diverse le realtà preferite!

Lo stage 1 è tutto per chi ama scatenarsi sui suoni mediterranei e popolari all’insegna del divertimento! Presentato dalla vulcanica Tekemaya, ospiterà i sound esplosivi di Gli Avvocati Divorzisti, Bar Italia, Big Mama, Champagne Protocols, Io Te & Puccia, Kawabonga, Mistura Louca, Luca Tarantino from Vega Discoteque e Praja On Tour.

Il secondo stage ricostruisce la maratona techno ideale per i clubbers, e vedrà susseguirsi i djset di Andrea Maggino, Antonio Magli, Dario Rausa, Davide Giannelli b2b Carlo Toma, DFKY, Francesco Chetta, Giovanni Antonaci, Guido Nemola, Lucio Di Seclì, Matteo Marrocco, Nipo e Pierpaolo Tanisi, per chiudere in bellezza con gli special guest GIANNI SABATO e MOEAIKE, il duo di producer elettronici che ha dedicato un intero album al Parco Gondar.

Sul terzo palco troveranno musica per le loro orecchie gli amanti di rock e musica ricercata e indipendente, con le esibizioni live e djset di Populous, Blastereo, Calvosa E Zalles, Dubin b2b Federico Primiceri, Inude djset, Merifiore, Mundial e Tom & Clap.

La quarta pista, una vera e propria dancehall sul prato “Pasquetta Style”, sarà introdotta da Nandu Popu dei Sud Sound System sulle pagine del suo libro “Salento Fuoco e Fumo”, che ci immergerà in un viaggio attraverso un territorio, quello del Salento lontano delle copertine patinate da offrire ai turisti, ferito a morte dai rifiuti e dell’ecomafia che governa l’intero sistema. Una storia nella quale i personaggi sono il frutto della finzione ma nella quale quello che si descrive è maledettamente vero.

Subito dopo via alle sonorità reggae di Adriatic Sound (Papa Leu, Rankin Lele, Striunizzu, Morello), Heavy Hammer, Kooloometoo, La Marina, Paparina, Run It Sound, Sburio.

Il quinto palco sarà occupato dalle rivoluzioni sonore dei party di Machika con Gio Rice, Badabing con Charly, Muerch e PTK, Rewind con Beppe Stivala e la voce di Gabiele Cava, il Vega on Tour con Allen e lo special guest Silvio Carrano. Si alterneranno inoltre in consolle Kabana con Carlo Nax b2b RBit, Andrea Fiusco, Diego Dida, Jerry Gala, Guido Balzanelli, Lele, Marco Rollo, Nikol Caloro, Salento Guys, Savi.

Il Festival di Pasquetta 2022 è un evento Parco Gondar in collaborazione con Musica e Parole, Titti Events e Naida Lab.

La nuova stagione del Parco Gondar prende il via quest’anno con il Festival di Pasquetta, ma continuerà ha in calendario numerosi eventi tra musica, cultura, arte e sport.

Riprendono a maggio gli appuntamenti teatrali del Parco Gondar di Gallipoli con l’insolito teatro di Poieofola, dedicati a un pubblico adulto ma anche ai bambini, basati su un coinvolgente continuum di letteratura, tragedia, orrore, commedia, vernacolo, trash, batticuore, per saziare la fame degli amanti del teatro.

Spazio poi ai live: tra i grandi nomi di questa nuova edizione i già annunciati Blanco, Paul Kalkbrenner, Rkomi, Marracash, Gemitaiz, Cosmo, Ariete, Franco 126, Carl Brave + Mara Sattei, Frah Quintale, Willie Peyote, Psicologi, Lazza, Shiva. Altri artisti si aggiungeranno nei prossimi giorni alla lineup dell’estate 2022.

In cantiere inoltre eventi dedicati allo sport e alla letteratura, per una programmazione a 360°, da inserire in una location che con i suoi 30mila mq è attenta alle aspettative del più vasto pubblico e trasversale per ogni genere di intrattenimento.





INFORMAZIONI

I ticket acquistati per la data del Festival di Pasquetta restano validi per il 25 Aprile.

INFOLINE: +393278215783

APERTURA CANCELLI ORE 10:00

Apertura botteghini ore 10:00

START ORE 11:00

Biglietti in prevendita sul circuito DICE a: https://link.dice.fm/pasquettaparcogondar22

