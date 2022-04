Manduria: sabato 23 aprile la manifestazione "La Cultura della Pace e della Non Violenza"

MANDURIA (TA) - Proseguono gli eventi nella città di Manduria: sabato 23 aprile 2022 alle ore 19 in Piazza Garibaldi si terrà una manifestazione culturale ludico ricreativa corale apolitica dal titolo "La Cultura della Pace e della Non Violenza". - Proseguono gli eventi nella città di Manduria: sabato 23 aprile 2022 alle ore 19 in Piazza Garibaldi si terrà una manifestazione culturale ludico ricreativa corale apolitica dal titolo "La Cultura della Pace e della Non Violenza".





Durante la manifestazione ci saranno: proiezione di slides interdisciplinari a cura di Avv. Serafina Cotugno, Socia fondatrice Comitato di Manduria per la pace e Resp. Area Legale e Formazione CNA Impresa Donna Manduria; lettura personale e Universale messaggio apolitico di Pace da parte di istituzioni locali, clero, partiti politici, associazioni religiose, culturali, ricreative, territoriali, datoriali, sindacali e volontari, cittadinanza tutta italiani e stranieri; momenti di musica e canto e degustazione di prodotti tipici locali e stranieri, simbolo di integrazione e interazione.

Per l'occasione è stato realizzato anche un cocktail analcolico della Pace per omaggiare e dare il proprio personale apolitico e Universale Messaggio di Pace, in occasione della Manifestazione che si terrà sabato 23 aprile 2022 a Manduria, alle ore 11, presso la saletta attrezzata piano terra in uso al Gal, sita a Manduria in via Omodei.

"Ringrazio il creativo barman, associato CNA Giovanni Sanasi, del bar dell'ospedale, che ha dedicato il cocktail a Bambini, Donne e Uomini della Pace (Italiani e Stranieri di ogni Ideologia, Religione e Orientamento Sessuale), riprendendo il messaggio di Pace di Don Tonino Bello 'siate Bambini, Donne e Uomini Costruttori di Pace in ogni dove, ognuno secondo le proprie possibilità'" ha dichiarato l'Avv. Serafina Cotugno.