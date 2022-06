Carovigno: giovedì 23 giugno lo scoprimento del busto di Salvatore Morelli nella Biblioteca Comunale

CAROVIGNO (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Carovigno: giovedì 23 giugno 2022 alle ore 10.30, presso la Biblioteca Comunale, si terrà lo scoprimento del busto in ricordo dell’illustre carovignese Salvatore Morelli, che andrà a impreziosire le sale studio della biblioteca a lui intestata. - Proseguono gli eventi nella città di Carovigno: giovedì 23 giugno 2022 alle ore 10.30, presso la Biblioteca Comunale, si terrà lo scoprimento del busto in ricordo dell’illustre carovignese Salvatore Morelli, che andrà a impreziosire le sale studio della biblioteca a lui intestata.





La cerimonia avverrà alla presenza della Commissione Straordinaria del Comune di Carovigno e del Comitato Civico Cittadino Salvatore Morelli di Carovigno con Primarosa Saponaro (Portavoce) e Vito Uggenti.

L’opera, realizzata dall’artista romano Andrea Fogli, è la copia del busto di Morelli, presente nella "Sala delle Donne" alla Camera dei Deputati dal 2017, con la presidenza dell’onorevole Laura Boldrini.

Salvatore Morelli (Carovigno, 1824-Pozzuoli, Napoli, 1880), avvocato, patriota, consigliere comunale di Napoli due volte, deputato per quattro legislature per il Collegio di Sessa Aurunca (Caserta), pubblicista e saggista, noto e apprezzato da grandi personalità italiane e straniere (Mazzini, Garibaldi, Victor Hugo, Stuart Mill), concentró la sua riflessione e scrisse sulla storica diseguaglianza civile, sociale e politica tra uomo e donne e si battè fino alla morte nel parlamento e nel paese per i diritti sempre negati alle donne, con profetiche proposte di legge, che costituiscono il nostro attuale diritto di famiglia del 1975. Il suo libro memorabile "La donna e la scienza", edito a Napoli nel 1861, è il fondamentale testo storico dell’emancipazione della donna. Ebbe Carovigno sempre nel cuore e ad essa dedicó il suo primo scritto, edito a Napoli, sulle sue belle tradizioni e in particolare sulla festa della Madonna del Belvedere.

Interverranno la Commissione Straordinaria del Comune di Carovigno e il Comitato Civico Cittadino S. Morelli di Carovigno con Primarosa Saponaro (Portavoce) e Vito Uggenti (che hanno proposto con tenacia questa iniziativa del Busto), lo scultore Romano Andrea Fogli (Artista autore del Busto) e Nicola Terracciano, presidente dell’associazione culturale "Risorgimento Napoletano".