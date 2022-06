Ostuni. Allora Fest: la posizione della Commissione straordinaria

"Il nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto di difesa di ogni persona e tutela, a livello costituzionale, la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva nel doveroso rispetto del lavoro della magistratura, la sola alla quale è attribuito il gravoso compito di fare chiarezza sull'intera vicenda" si legge nella nota della Commissione Straordinaria "Pertanto la Commissione intende sottolineare che lintento che lha condotta ad accogliere ad Ostuni lAllora Fest è stato il profilo artistico della manifestazione per come proposta, valutata nella prospettiva di sostegno allo sviluppo turistico e culturale della Città. Dispiace veramente constatare che la manifestazione si sia tramutata nellinvolontario palcoscenico di una vicenda i cui squallidi contenuti sono, purtroppo, sotto gli occhi di tutti. Nell'auspicio che possa rapidamente comprendersi appieno quanto accaduto, la Commissione intende ribadire la propria estraneità alle scelte artistiche dellorganizzazione, nella consapevolezza che i vincoli assunti dallente non possano essere sciolti senza arrecare pregiudizi allente medesimo".