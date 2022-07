Lo sport brindisino conquista la movida: la I edizione del "Festival dello sport" incanta il pubblico

BRINDISI - Metti un sabato sera dove la movida entra contatto con lo sport, il tutto in pieno centro cittadino. È proprio quello che è successo lo scorso 9 luglio sui corsi e nelle piazze principali del centro di Brindisi caratterizzato dalla I Edizione del "Festival dello sport", l’iniziativa dal sapore agonistico ideata e organizzata dal Maestro Carmine Iaia con il coinvolgimento delle società sportive brindisine di Uniti per lo Sport ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. - Metti un sabato sera dove la movida entra contatto con lo sport, il tutto in pieno centro cittadino. È proprio quello che è successo lo scorso 9 luglio sui corsi e nelle piazze principali del centro di Brindisi caratterizzato dalla I Edizione del "Festival dello sport", l’iniziativa dal sapore agonistico ideata e organizzata dal Maestro Carmine Iaia con il coinvolgimento delle società sportive brindisine di Uniti per lo Sport ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.





L’iniziativa, nata con l’obiettivo di puntare i riflettori sullo sport brindisino ed i suoi esponenti, attraverso l’invito colto dalle società partecipanti del Capoluogo Adriatico e della sua Provincia ha rappresentato una novità assoluta in termini di assemblaggio fornendo spunti interessanti fin dall’inizio dell’evento caratterizzato da una breve cerimonia di presentazione condotta dal giornalista brindisino Nico Lorusso, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi Oreste Pinto, del dottore commercialista Stefano La Palma dell’organizzatore, il maestro Carmine Iaia e nel corso della quale si è registrato l’illustre intervento del Presidente del CONI Provinciale di Brindisi Mario Palmisano Romano.

Un percorso ideale partito da Piazza Cairoli e snodatosi su Corso Umberto e Corso Garibaldi, passando attraverso Piazza della Vittoria; qui istruttori, allenatori, maestri ed esperti delle più disparate discipline, si sono messi a disposizione dei cittadini presenti per regalare loro esperienze dirette con il proprio sport preferito e offrendo la possibilità di cimentarsi in prove sportive con l’attrezzatura messa a disposizione gratuitamente dalle stesse società. Accanto a tutto ciò esibizioni e dimostrazioni che hanno letteralmente rapito l’interesse di chi era al passeggio sui corsi.

Ancora questa volta il maestro Carmine Iaia ha voluto fosse il pubblico il vero protagonista in quella che trasformerà nuovamente una vasta area della città in una vera e propria palestra a cielo aperto. Le società che hanno partecipato all’evento: la Boxe Iaia Brindisi, l’ASD 40 Nodi del Presidente Emilio Morocutti, la società Atletica Mesagne di Giovanni Guarini, la società Aurora Basket di Fabio Minieri, BDL Escule de baile del maestro Ciccio Laveneziana, il Black Deer SoftAir dell’Istruttore Fabio Fontò, la società Casale Volley 3 dell’Allenatore Claudio Scanferlato, il Circolo della Scherma del maestro Antonio Muraglia, Endpoint skateboard di Ivan Simone, l’Invictus Fight Lab KickBoxing del maestro Mino Gorgoni, la Pallavolo Koru Brindisi della coach Titty Spinelli, Padma scuola di Yoga di Claudia Tulsi Lovato, la Società Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio e l’Asd Studio Dance Brindisi della maestra Laura Zicola.

Appagato dalla grande risposta di cittadini e società sportive il maestro Carmine Iaia che ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto della riuscita dell’evento, della presenza di un folto pubblico che ha mostrato di essere molto contento dell’iniziativa. Questa è l’ennesima iniezione di fiducia per continuare, in collaborazione con le società sportiva, l’organizzazione di eventi mirati alla diffusione della cultura sportiva. Il prossimo appuntamento è per sabato 30 luglio presso lo stabilimento Beach One per la 'Festa dello sportivo' con un bel bagno serale in piscina. Ingresso sarà gratuito, ma su invito, gli interessati possono contattarmi al numero 3479428957".