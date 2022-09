Statte. Torna la Festa Patronale: dal 4 all’8 ottobre festeggiamenti religiosi e civili

- Dopo gli anni della pandemia torna il valore devozionale e sociale della Festa patronale a Statte. Quest’anno i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario avranno il sapore di un ritorno alla normalità – spiega il sindaco di Statte, Franco Andrioli – un segno di rinascita per cui dobbiamo ringraziare in particolar modo il comitato della festa patronale presieduto dal parroco don Ciro Savino.