Tv: sabato 3 settembre in onda su Rai 1 "Meraviglioso Modugno Show"

Sabato 3 settembre alle ore 00.25 andrà in onda su RAI 1 "Meraviglioso Modugno Show", la serata evento dedicata all’opera del grande Domenico Modugno, registrata lo scorso 29 agosto a Polignano a Mare (Bari), paese natale del cantautore. Sabato 3 settembre alle ore 00.25 andrà in onda su RAI 1 "Meraviglioso Modugno Show", la serata evento dedicata all’opera del grande Domenico Modugno, registrata lo scorso 29 agosto a Polignano a Mare (Bari), paese natale del cantautore.





"Meraviglioso Modugno Show" si svolge a Polignano a Mare da undici anni regalando al pubblico grandi emozioni con tanti ospiti. Per questa prima messa in onda televisiva, ripercorrerà i ricordi impressi nella memoria collettiva attraverso gli aneddoti degli artisti intervistati nel backstage, le immagini di repertorio collegate all’opera di Modugno e ai luoghi più suggestivi e significativi della sua città ma soprattutto tanta musica con le esibizioni di Enrico Ruggeri, Giuliano Sangiorgi, Malika Ayane, Gaia, Sangiovanni, Tosca, Zen Circus e La Municipàl.

Il tema di questa edizione è "Un angelo vestito da passante", snodo - chiave della canzone "Meraviglioso" per raccontare in musica tutti quei momenti in cui in questi tre anni surreali di pandemia, guerra in Europa e ricerca di un equilibrio "ambientale e sociale" più sostenibile, abbiamo incontrato £angeli£ sul nostro cammino o siamo stati noi stessi “angeli” per l’altrui esistenza.

Hanno presentato l’undicesima edizione Enrico Ruggeri e Maria Cristina Zoppa.

Sul palco di Polignano a Mare, gli artisti ospiti della serata-evento Meraviglioso Modugno e ora protagonisti della serata televisiva, hanno reso omaggio al cantautore: Malika Ayane ha interpretato "Dio, come ti amo!", Gaia con "Nel blu, dipinto di blu" in una versione italiano e portoghese, Sangiovanni con "Piove", Tosca con "Vecchio Frack" e "Lu Tambureddu" e gli Zen Circus con "Amara Terra Mia".

Tra gli ospiti più attesi, anche Giuliano Sangiorgi, che ha ricevuto il Premio Domenico Modugno 2022, conferitogli dalla direzione artistica di Meraviglioso Modugno e Franca Gandolfi Modugno per la sua straordinaria voce e attitudine, cantautore che, dopo aver legato indissolubilmente insieme alla sua band il proprio nome a quello di Modugno, porta avanti in tante occasioni, l’Opera del Mimmo Nazionale. Giuliano si è esibito insieme all’Orchestra della Magna Grecia con "Cosa sono le nuvole", "Tu si’ na cosa grande" e "Meraviglioso". L'artista è stato premiato dal sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri, che ha confermato la volontà dell'Amministrazione comunale di conferire a Sangiorgi la cittadinanza onoraria.

Oltre a condurre la serata, Enrico Ruggeri ha interpretato "Stasera pago io" e "Notte di luna calante", mentre La Municipàl, resident band dell’intero evento, ha portato sul palco "L’Avventura" e "Malarazza".

L’evento tv, format di Franca Gandolfi Modugno (moglie di Domenico Modugno) e Maria Cristina Zoppa (inviata Rai Italia e Radio Tutta Italiana e direttrice artistica di Meraviglioso da dieci anni), è prodotto e realizzato da iCompany a cura di Massimo Bonelli, con la regia di Cristiano D’Alisera, i testi di Annalisa Montaldo, la fotografia di Ivan Pierri, ideazione scenografica di Marco Calzavara. La produzione esecutiva è stata seguita da Lucia Stacchiotti, con Nicola Bonelli e Massimo Ferranti alla direzione di produzione e Stefano Senardi alla gestione e coordinamento dei rapporti istituzionali. Evento realizzato con il fondamentale sostegno del Comune di Polignano a Mare, della Regione Puglia e del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito della Programmazione TPP /PUGLIAPROMOZIONE - Operazione finanziata a valere sul PO PUGLIA FESR FSE 2014/2020 Asse VI azione 6.8.