Bisceglie: iniziato il convegno pastorale diocesano dal titolo "Chiesa: cantiere dell'incontro, dell'ospitalità e della casa". Ospite il Vescovo di Modena Erio Castellucci

MICHELE MININNI - Grande successo ed entusiasmo per i partecipanti al Convegno Pastorale Diocesano dal titolo "Chiesa: cantiere dell’incontro, dell’ospitalità e della casa" tenutosi presso la Basilica di San Giuseppe a Bisceglie. - Grande successo ed entusiasmo per i partecipanti al Convegno Pastorale Diocesano dal titolo "Chiesa: cantiere dell’incontro, dell’ospitalità e della casa" tenutosi presso la Basilica di San Giuseppe a Bisceglie.





Un cammino sinodale delle Chiese in Italia quest’anno ruotante attorno ai "Cantieri di Betania" e gli Orientamenti pastorali nella terza annualità sul tema "Sentirsi e vivere come popolo di Dio: sacramento di comunione". "Con il Convegno diocesano – scrive l’Arcivescovo Leonardo D’Ascenzo in una comunicazione alla Chiesa diocesana – , apriamo il percorso del nuovo anno pastorale sollecitati dalla presenza e dal prezioso contributo di Mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana e referente del cammino sinodale delle Chiesa in Italia. Precisa ed attenta la lettera dell’Arcivescovo Mons. d’Ascenzo che precisa la natura e finalità della 'conversazione spirituale' che si svilupperà nella terza giornata del Convegno che si terrà a Trani sabato 22 ottobre. La conversazione spirituale in gruppi avrà una domanda di fondo comune: 'come possiamo essere Chiesa che ha il sapore della casa di Betania e casa che ha il profumo di Chiesa in uscita?'".