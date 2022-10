Lecce: mercoledì 5 ottobre giornata di approfondimento sul tema "Digital Agenda and Corporate Welfare in Italian Enterprises"



LECCE - Confindustria Lecce, nell'ambito del progetto internazionale "WELfare in itaLian and albaNian EnterpriSeS", organizza mercoledì, 5 ottobre dalle ore 10 alle ore 16, presso il Best Western Plus Leone di Messapia Hotel & Conference (Prov.le Lecce Cavallino) a Lecce, una giornata di approfondimento sul tema "Digital Agenda and Corporate Welfare in Italian Enterprises", inteso come capacità da parte delle imprese di dare valore ai propri dipendenti, facilitando la conciliazione tra vita lavorativa e vita personale.





"Nel corso dell’incontro, primo di una serie sull’argomento di stringente attualità, - afferma il presidente reggente Nicola Delle Donne - verrà illustrato, alla presenza dei partner albanesi, il quadro normativo italiano, con le iniziative di welfare aziendale che costituiscono valide best practice da replicare in altri contesti, per favorire uno sviluppo internazionale coeso e che dia valore alle risorse umane. L’obiettivo è quello di ‘esportare’ un modello che, abbracciando l’intero sistema aziendale, porti numerosi benefici alle imprese in termini di produttività e di crescita del business, attraverso la soddisfazione dei propri dipendenti".

Dopo i saluti di Nicola Delle Donne, presidente reggente Confindustria Lecce, di Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce, di Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, di Mario Vadrucci, presidente della Camera di Commercio di Lecce e di Ines Mucostepa, Presidente UnionCamere Albania, interverranno: Aurora Maria Losacco – joint secretariat Authority e Danilo Martino, project manager Confindustria Lecce, per illustrare il Progetto Wellness e le sue ricadute sui territori.

Per fare il punto sul welfare aziendale, in materia di legislazione e benefici fiscali, relazioneranno Ada Chirizzi, segretaria generale Cisl di Lecce e Giovanni Di Corrado, avvocato e professore presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali presso l’Università del Molise.

Dopo la pausa pranzo è previsto l’intervento di Alessandra Bertazzoni - relationship manager Day S.r.l. su come l’Agenda digitale sta contribuendo a modificare l’approccio al lavoro e su quali strumenti è possibile introdurre per il welfare.

Le conclusioni sono state affidate ad Antonio Lezzi, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce.