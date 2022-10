Putignano: il Comune aderisce all'iniziativa di WelfareCare dedicata alla prevenzione del tumore al seno

PUTIGNANO (BA) - Putignano ospiterà, martedì 11 ottobre, l’iniziativa di WelfareCare "Mammografia ed Ecografia Gratuita", dedicata alla prevenzione del tumore al seno, offrendo l’opportunità alle donne del territorio di sottoporsi gratuitamente ad esami diagnostici preventivi. - Putignano ospiterà, martedì 11 ottobre, l’iniziativa di WelfareCare "Mammografia ed Ecografia Gratuita", dedicata alla prevenzione del tumore al seno, offrendo l’opportunità alle donne del territorio di sottoporsi gratuitamente ad esami diagnostici preventivi.





"La salute è il bene più importante da proteggere. Per questo – dichiara Anna Caldi, assessora alle Politiche Sociali di Putignano – è con piacere che abbiamo aderito all’iniziativa di mammografia ed ecografia gratuita al fine di promuovere la prevenzione, indispensabile per individuare la malattia nelle primissime fasi, e sensibilizzare sul tema in modo serio, curato e aggiornato. Affiancando realtà come WelfareCare che mettono al primo posto la prevenzione per la tutela della salute. Abbracciando questo progetto auspichiamo che sempre più donne acquisiscano una maggiore consapevolezza dell’importanza dello screening, della diagnosi precoce, di volersi bene e prendersi cura di sé stesse".

L’iniziativa darà la possibilità a 50 donne di effettuare un esame senologico gratuito completo di referto, presso la clinica mobile WelfareCare. Per partecipare è necessario avere un’età compresa tra i 35 e i 49 anni al momento della prenotazione della visita, non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi, risiedere nel Comune di Putignano, non essere già inserite nei protocolli di screening del Sistema Sanitario Nazionale. Le prenotazioni saranno disponibili a partire dal 4 ottobre sul sito welfarecare.org, nella sezione "Prenota".