Borraccino: "Lavoratori ex Ilva in AS: a breve il via ai Corsi di formazione per la riqualificazione e ricollocazione"



TARANTO - "Importanti novità per i lavoratori in cassaintegrazione straordinaria ex Ilva di Taranto. Dopo un lavoro di concerto della Regione Puglia con le organizzazioni sindacali, la task force regionale per l’occupazione e la tecnostruttura, sono stati individuati definitivamente i progetti formativi a loro dedicati" ha dichiarato, in una nota stampa, il Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto, Mino Borraccino. - "Importanti novità per i lavoratori in cassaintegrazione straordinaria ex Ilva di Taranto. Dopo un lavoro di concerto della Regione Puglia con le organizzazioni sindacali, la task force regionale per l’occupazione e la tecnostruttura, sono stati individuati definitivamente i progetti formativi a loro dedicati" ha dichiarato, in una nota stampa, il Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto, Mino Borraccino.





"Si tratta di una importante opportunità, fortemente voluta dal Governo regionale a guida del Presidente Emiliano, dall'assessore al ramo, Leo, che seguo personalmente in prima persona dal 2019, da assessore prima ed ora da consigliere del Presidente con delega al Piano per Taranto. Una buona possibilità che restituisce dignità a quella platea di lavoratori in cassa integrazione ex-Ilva, a 0 ore, circa 1500, che hanno visto modificato il loro stato occupazionale, loro malgrado. La formazione, finalizzata al reintegro lavoratIvo, partirà nel primo trimestre del 2023, poichè si sta provvedendo a perfezionare gli incroci tra progetti formativi e beneficiari della misura, con l’ausilio di una piattaforma informatica appositamente creata. Nel contempo si lavora per incrementare le indennità. La Regione Puglia, infatti, è promotrice di un’iniziativa volta a consentire l’erogazione di una indennità aggiuntiva ai lavoratori in CIGS utilizzati nei Lavori di pubblica utilità, che garantirebbe maggiore tutele e professionalità. La Regione Puglia ha già stanziato, per questa causa, una prima somma di 500mila euro" ha dichiarato ancora Mino Borraccino.