Ostuni. Ottavio Bari: uscito il suo libro dal titolo "La Fatìa d’Attanema"

OSTUNI (BR) - Una bella novità è arrivata nelle librerie locali: si tratta del libro dal titolo "La Fatìa d'Attanema", edito da Rassegna Italia in cooperazione con WIP Edizioni, poesie in Vernacolo Ostunese di Ottavio Bari.





I ricordi di bambino, il territorio, la famiglia, la gastronomia, usi, costumi e tradizioni di Ostuni sono magistralmente portate in versi da Ottavio Bari.

"Questa raccolta di poesie è un tributo d'amore sincero e appassionato dedicato ad Ostuni, la città alla quale l'autore è rimasto legato così visceralmente da spingerlo a ritornare dopo quasi 50 anni di lontananza per lavoro in quel di Torino, e agli Ostunesi che certamente si ritroveranno in molte delle composizioni che riguardano la loro storia, cultura e civiltà fatta di usi e costumi ma anche di tradizioni ataviche" si legge nella prefazione del libro scritta da Lorenzo Cirasino.

Le 216 pagine saranno messe in vendita per un nobile scopo, l’intero ricavato dalla vendita sarà devoluto in beneficenza.





